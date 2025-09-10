Netflix rompe el mercado de transmisiones deportivas: Emitirá torneo con las máximas estrellas del tenis mundial

La industria del ‘streaming’ está redefiniendo el consumo de contenido, y Netflix, con sus más de 300 millones de suscriptores a nivel global, está a la vanguardia. Su más reciente y contundente jugada es la adquisición de los derechos de transmisión del Six Kings Slam, un torneo de exhibición que reunirá a seis de los mejores tenistas del mundo, en vivo y de manera exclusiva.
La segunda edición del torneo, que se disputará del 15 al 18 de octubre en Riad, Arabia Saudita, no es solo una vitrina deportiva, sino una muestra del poderío económico que busca inyectar el Reino en el deporte global. Con figuras como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic confirmados, el certamen no escatima en inversión.
El campeón de la primera edición, Jannik Sinner, se llevó US$6 millones como premio, la bolsa más alta en la historia del tenis. Además, cada uno de los participantes recibió US$1,5 millones solo por su presencia. Estas cifras no solo superan los premios de torneos de élite como las Finales de la ATP o el US Open, sino que reafirman la intención de Arabia Saudita de posicionarse como una potencia para organizar eventos deportivos de talla mundial.
Se utilizarán más de 20 cámaras, incluyendo drones y tecnología robótica, para ofrecer una experiencia visual inmersiva. Además, se incluirán gráficos de realidad aumentada y narraciones especializadas que buscan enriquecer la transmisión para una audiencia global.
Este nivel de producción, con un enfoque en la innovación, busca diferenciarse de las transmisiones deportivas tradicionales y captar a una nueva generación de espectadores acostumbrados a la alta calidad de las series de ficción.
El Six Kings Slam: Un formato atractivo con grandes figuras
El formato de exhibición del Six Kings Slam, que se celebra en el anb Arena con capacidad para 8.000 personas, busca combinar la competencia con un espectáculo de alto nivel. Una curiosidad de la edición anterior fue la participación de Rafael Nadal, quien jugó en lo que fue una de sus últimas apariciones antes de su retiro.
Esto comprueba cómo este tipo de torneos, aunque no otorgan puntos para el ranking ATP, tienen el poder de atraer a leyendas del tenis y generar un interés masivo.
La integración de estos eventos en un festival más amplio, como el Riyadh Season, busca crear una experiencia completa que va más allá del partido de tenis, atrayendo a audiencias que pueden no ser puramente deportivas. Netflix, al ofrecer este contenido sin costo adicional a sus suscriptores, apuesta por la exclusividad como principal herramienta para impulsar la retención de usuarios.
¿Cuál es la estrategia de Netflix para dominar el deporte en vivo?
La plataforma ha estado construyendo un catálogo robusto de contenido deportivo en vivo. Su programación incluye ya los eventos semanales de WWE Raw, el próximo combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, y partidos de la NFL en días festivos como Navidad.
Además, ha invertido en series documentales aclamadas como Drive to Survive de la Fórmula 1 y Break Point de tenis. Con la transmisión del Six Kings Slam, la empresa consolida su apuesta y envía un mensaje claro a sus competidores: está lista para competir en el mercado de los derechos deportivos, un sector históricamente exclusivo de las grandes cadenas de televisión y los servicios de ‘streaming’ especializados como DAZN, que tuvo los derechos del torneo en su primera edición.