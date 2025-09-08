Nicolás Petro será imputado con nuevos cargos: Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en cárcel

Nicolás Petro Burgos vuelve a estar en el ojo del huracán judicial. La Fiscalía General de la Nación solicitó una nueva audiencia de imputación de cargos en su contra, esta vez por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. El ente acusador pedirá que se le imponga medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los hechos por los que será procesado se remontan a su época como diputado del Atlántico. Según la investigación, Petro Burgos habría intervenido de manera irregular en la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.
Aunque los convenios estaban destinados a la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, la Fiscalía asegura que nunca fueron ejecutados. De acuerdo con el expediente, el entonces diputado habría influido para la adjudicación de los contratos con el fin de obtener beneficios económicos, presuntamente junto a su expareja, Day Vásquez.
La solicitud de audiencia ya fue radicada en un juzgado de Barranquilla, y se espera que en las próximas horas se conozca la fecha exacta de la diligencia. Allí, además de la imputación, se definirá si Nicolás Petro debe enfrentar este nuevo proceso desde la cárcel.
Este capítulo judicial se suma al proceso que ya avanza en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, donde el hijo del presidente enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En ese caso, la semana pasada se realizaron audiencias clave en las que la defensa y la fiscal Lucy Laborde presentaron las últimas pruebas antes de la fase final.
La nueva imputación podría abrirle un segundo juicio a Nicolás Petro, profundizando el escándalo en torno a la familia presidencial.
