Nu Colombia anuncia importante beneficio en la tarjeta de crédito para aprovechar el Black Friday: ¿De qué se trata?

Con la llegada de diciembre y el inicio de las compras navideñas, el Black Friday se convierte en uno de los eventos más esperados por los colombianos.
Por ello, Nu Colombia lanzó una serie de recomendaciones y beneficios exclusivos que estarán disponibles a través de su app.
Durante este fin de semana de descuentos, el neobanco busca facilitar la experiencia de compra de sus clientes, ayudándolos a controlar sus gastos y acceder a una tasa de interés preferencial.
¿Cuáles son los beneficios que ofrecerá Nu Colombia?
Entre los beneficios y recomendaciones que ofrece Nu se destacan:
- Creación de tarjetas virtuales: desde la app, los usuarios pueden generar tarjetas virtuales temporales o permanentes para realizar compras exclusivamente durante el Black Friday. Esta funcionalidad brinda una capa adicional de seguridad, ya que evita compartir los datos de la tarjeta principal y reduce el riesgo en compras online, especialmente en sitios poco conocidos.
- Personalización del cupo máximo: para mantener un mayor control financiero, los clientes pueden definir cuánto desean gastar durante la temporada de descuentos. A través de la opción “Ajuste de cupo” en la app, es posible modificar el límite máximo de la tarjeta, estableciendo un presupuesto personalizado que ayuda a prevenir gastos impulsivos y mantener el equilibrio en las finanzas personales.
- Tasa de interés reducida: entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, algunos clientes Nu podrán acceder a una tasa especial del 18,2 % E.A., inferior a la tasa habitual del 24,99 % E.A. Este beneficio aplica automáticamente para las compras realizadas dentro del período y representa un alivio financiero importante para quienes planean adquirir productos o servicios durante el fin de semana de descuentos. Los clientes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico con la confirmación del beneficio.
Además de estas facilidades, Nu recomienda activar las notificaciones automáticas de compras dentro de la app para hacer seguimiento en tiempo real a cada transacción, verificar los montos antes de confirmar pagos y evitar compras duplicadas. Además, invita a sus usuarios a comparar precios, aprovechar los beneficios de su tarjeta y mantener prácticas de consumo inteligente durante toda la temporada navideña.