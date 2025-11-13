Finanzas personales

Nu Colombia anuncia importante beneficio en la tarjeta de crédito para aprovechar el Black Friday: ¿De qué se trata?

Nu Colombia lanzó una serie de recomendaciones y beneficios exclusivos que estarán disponibles a través de su app.

Por: -
Nu Colombia
Nu Colombia anuncia importante beneficio en la tarjeta de crédito para aprovechar el Black Friday: ¿De qué se trata? Foto: tomada de blog.nu.com.co

Compártelo en:

Con la llegada de diciembre y el inicio de las compras navideñas, el Black Friday se convierte en uno de los eventos más esperados por los colombianos.

Por ello, Nu Colombia lanzó una serie de recomendaciones y beneficios exclusivos que estarán disponibles a través de su app.

Durante este fin de semana de descuentos, el neobanco busca facilitar la experiencia de compra de sus clientes, ayudándolos a controlar sus gastos y acceder a una tasa de interés preferencial.

Nu Colombia
Nu Colombia. Foto: archivo Valora Analitik

¿Cuáles son los beneficios que ofrecerá Nu Colombia?

Entre los beneficios y recomendaciones que ofrece Nu se destacan:

  • Creación de tarjetas virtuales: desde la app, los usuarios pueden generar tarjetas virtuales temporales o permanentes para realizar compras exclusivamente durante el Black Friday. Esta funcionalidad brinda una capa adicional de seguridad, ya que evita compartir los datos de la tarjeta principal y reduce el riesgo en compras online, especialmente en sitios poco conocidos.
  • Personalización del cupo máximo: para mantener un mayor control financiero, los clientes pueden definir cuánto desean gastar durante la temporada de descuentos. A través de la opción “Ajuste de cupo” en la app, es posible modificar el límite máximo de la tarjeta, estableciendo un presupuesto personalizado que ayuda a prevenir gastos impulsivos y mantener el equilibrio en las .
  • Tasa de interés reducida: entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, algunos clientes Nu podrán acceder a una tasa especial del 18,2 % E.A., inferior a la tasa habitual del 24,99 % E.A. Este beneficio aplica automáticamente para las compras realizadas dentro del período y representa un alivio financiero importante para quienes planean adquirir productos o servicios durante el fin de semana de descuentos. Los clientes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico con la confirmación del beneficio.

Recomendado: Nubank anunció inesperado cambio que comenzará a regir en 2026: Así será el nuevo formato

Además de estas facilidades, Nu recomienda activar las notificaciones automáticas de compras dentro de la app para hacer seguimiento en tiempo real a cada transacción, verificar los montos antes de confirmar pagos y evitar compras duplicadas. Además, invita a sus usuarios a comparar precios, aprovechar los beneficios de su tarjeta y mantener prácticas de consumo inteligente durante toda la temporada navideña.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Nubank
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar