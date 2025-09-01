Nu Colombia hace importante anuncio sobre rentabilidad en las ‘Cajitas de Ahorro’ y CDT: así quedan

El mercado financiero colombiano atraviesa un momento de ajustes. Tras las decisiones del Banco de la República de mantener la tasa de referencia en 9,25 %, varios bancos tradicionales han reducido la rentabilidad de sus cuentas remuneradas y CDT.
En este contexto, Nu Colombia (Nubank) anunció que durante septiembre de 2025 mantendrá la tasa de rentabilidad de sus Cajitas de Ahorro en 8,25 % efectivo anual (E.A.), consolidándose como una de las opciones digitales más competitivas del mercado.
Las Cajitas de Ahorro, una de las funcionalidades más usadas de la Cuenta Nu, permiten separar dinero dentro de la misma aplicación y obtener rentabilidad diaria sin restricciones de retiro. Este anuncio llega en un momento en que los bancos tradicionales han reducido las tasas de interés en cuentas remuneradas.
Rentabilidad del CDT Nu
Además de mantener estable el interés en sus Cajitas, Nu lanzó un nuevo CDT digital a 540 días con una tasa de hasta 9,70 % E.A. Este producto está diseñado para metas de mediano y largo plazo, como viajes o proyectos personales, y busca competir directamente con la oferta de la banca tradicional.
La apertura del CDT se realiza desde la aplicación, sin papeleo ni trámites presenciales. Además, la entidad recordó a sus usuarios la cercanía de la temporada de declaración de renta y puso a disposición desde su app el Certificado Anual de Retención en la Fuente, un documento clave para cumplir con esta obligación tributaria.
Finalmente, según datos de la Asobancaria, los CDT digitales han tenido un crecimiento de más del 40 % en los últimos dos años, lo que refleja la preferencia de los usuarios por productos que combinen simplicidad y rentabilidad.