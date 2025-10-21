Centro comercial en Bogotá habilitó sala VIP para viajeros: de esto se trata

De acuerdo con la Official Airline Guide (OAG), el Aeropuerto Internacional El Dorado es actualmente el mejor conectado de toda América Latina, con una oferta de vuelos a 97 destinos, con más de 13.900 conexiones internacionales y una posición dentro del top 20 global de terminales con mayor conectividad aérea.
Gracias a su ubicación geográfica y su capacidad instalada, esta terminal registró 45,8 millones de pasajeros a lo largo del 2024, según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC), lo que representó un crecimiento del 16 % frente al año anterior.
Debido a esto, y por la cercanía, Nuestro Bogotá anunció la apertura de una zona lounge de 67 metros cuadrados, que estará disponible tanto para pasajeros que llegan o tienen escalas como para los que salen desde la ciudad. Tiene capacidad para entre 20 y 25 personas.
Dicho espacio se suma al ecosistema de beneficios para pasajeros que ha venido incorporando el centro comercial: ruta circular gratuita El Dorado – Nuestro Bogotá, pantallas de transmisión de infovuelos (datos en tiempo real sobre vuelos de El Dorado y el Puente Aéreo), 60 marcas tax-free (libres de impuestos), ofertas exclusivas para viajeros y comercios de conveniencia, como casas de cambio, farmacias, tiendas de regalos, supermercado, etc.
En ese sentido, los distintos viajeros encontrarán una zona lounge dotada de coworking, mobiliario de alto confort, internet de alta velocidad y conexión con los restaurantes a mantel y los cafés de especialidad dentro del centro comercial, para una experiencia más exclusiva.
Recomendado: Éxito que ahoga: el turismo saturado se ensaña con los destinos estrella de Colombia
Por otra parte, con este proyecto el centro comercial busca tener oportunidades para alianzas con aerolíneas, agencias de viajes, hoteles y operadores turísticos, con el fin de aumentar las comodidades para los viajeros frecuentes. La Oficina de Turismo de Curaçao ya hace parte de los asociados.
“Ser el centro comercial más cercano a El Dorado y el Puente Aéreo nos da una gran ventaja competitiva, pues tenemos una fuente adicional de visitantes: el Aeropuerto mueve alrededor de 58.000 viajeros diarios; el Puente Aéreo, cerca de 38.000. Por esto, con la intención de capitalizar al máximo esta posición, hemos venido conformando un ecosistema de beneficios para los viajeros”, explicó David Vaca, gerente estratégico del CC Nuestro Bogotá.
Cabe mencionar que los viajeros que quieran usar esta sala únicamente deberán presentar su tiquete de vuelo.