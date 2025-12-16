Primicia | Nueva gestora de activos alternativos inicia operaciones en Colombia: se enfocará en sector inmobiliario

El mercado de inversiones alternativas continúa desarrollándose en Colombia, con la llegada de nuevos actores que buscan dinamizar diversos sectores económicos en el país.
Es el caso de Orca Capital Partners, una gestora de activos alternativos que comenzó sus operaciones en Colombia, según conoció Valora Analitik. Esta nueva firma tiene como norte crear valor real para sus inversionistas, con estructuras institucionales y capacidad para identificar y gestionar nuevas oportunidades.
La firma tiene sede en el país y está especializada, inicialmente, en inversiones inmobiliarias. Fue fundada por Anuar Pérez Escaf, ex CEO de Visum Capital, junto con su socio actual vicepresidente, Pedro Gómez Ayerbe, quien viene de CCLA, un joint venture entre CIM Group y Compass Group.
De acuerdo con Pérez, esta gestora que llega al mercado colombiano “está comprometida con construir el mejor equipo posible, un grupo de profesionales con rigor y la disciplina necesaria para prosperar en la complejidad y extraer valor donde otros no lo ven».
Primeros proyectos de Orca en Colombia
De acuerdo con la firma, desde que comenzó sus operaciones hace algunos meses, ya avanza en oportunidades de inversión, entre las que se cuentan dos en Barranquilla.
La primera de ellas es un desarrollo de un ecosistema de salud, comercio y cerca de 1.000 viviendas, ubicado en Villa Campestre, con un tamaño cercano a los $900.000 millones en costo total de desarrollo.
El otro proyecto consiste en la adquisición de un centro comercial de conveniencia de cerca de 9.000 metros cuadrados, que se integrará a su futuro portafolio de renta.
Además, la plataforma de inversión proyecta su alcance más allá del país con el objetivo de demostrar que desde Colombia se puede construir una “gestora de talla global”.
Como parte de su puesta en marcha, el gestor destacó la incorporación de tecnologías e inteligencia artificial desde su creación, integrándolas como parte de sus procesos operativos.
Concretamente, ya automatiza algunos de sus procesos y está desarrollando lo que han llamado “Cerebro Orca”, que es una herramienta de IA que concentra “criterios éticos, estándares ejecutivos y lineamientos estratégicos para acelerar el aprendizaje de su equipo y la toma de decisiones”, explica la firma.
