Nueva Ley pone freno a conductores de estos vehículos: Imponen límite de edad para manejarlos

La Ley 2486 de 2025 estableció el marco normativo aplicable al uso de patinetas y motocicletas eléctricas en el país, con el propósito de regular su circulación y reforzar las condiciones de seguridad para los usuarios y peatones. Entre los aspectos principales, la norma define las edades mínimas permitidas para conducir estos vehículos y delimita los espacios en los que pueden transitar.
De acuerdo con la legislación, las personas a partir de los 16 años están autorizadas para conducir patinetas y motos eléctricas, siempre que lo hagan por vías habilitadas. En contraste, los menores entre los 12 y 15 años únicamente pueden utilizar estos vehículos en ciclorrutas. Esta restricción busca reducir su exposición a corredores viales con alto flujo vehicular, donde el riesgo de siniestros es mayor.
La normativa también precisa los espacios de circulación. En este sentido, las patinetas eléctricas deben movilizarse por ciclorrutas y vías autorizadas. Se prohíbe su tránsito por andenes, debido al riesgo que representa para los peatones. El incumplimiento de esta disposición puede dar lugar a sanciones por parte de las autoridades de tránsito.
¿Cuánto es la velocidad para circular con patinetas y motos eléctricas?
En materia de velocidad, la ley fija límites diferenciados según el tipo de vía. En ciclorrutas, la velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora, mientras que en vías habilitadas puede alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Superar estos límites constituye una infracción que puede acarrear multas de hasta 300.000 pesos, especialmente si el conductor es sorprendido por un agente de tránsito.
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Adicionalmente, se establecen requisitos obligatorios de seguridad. Los conductores deben portar casco, contar con luces delanteras y traseras en funcionamiento, utilizar prendas reflectivas durante la noche y garantizar que el sistema de frenos esté en condiciones adecuadas. Estas medidas buscan mitigar los riesgos asociados a la circulación de estos vehículos.
Finalmente, la ley prohíbe el transporte de pasajeros en patinetas eléctricas y restringe su uso bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.