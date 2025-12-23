Nuevo esquema de financiación para los proyectos ALO Centro y avenida Ciudad de Cali

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, firmaron dos convenios de cooperación para dos megaproyectos de Bogotá.
La alianza contempla financiación, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura para la movilidad en la capital.
“El alcalde Carlos Fernando Galán nos dio una instrucción: buscar los mecanismos para contar con los proyectos que necesita la ciudad. Es importante saber que Bogotá no tiene todos los recursos para los más de 60 proyectos que necesita, por eso, este mecanismo, que firmamos con el IFC, brazo de infraestructura del Banco Mundial, nos ayuda a buscar financiación para consolidar nuestros proyectos”, aseguró Orlando Molano, director del IDU.
La alianza permitirá avanzar en la estructuración de dos corredores estratégicos: la ALO Centro y la troncal de la avenida Ciudad de Cali, esta última incluyendo el mantenimiento de la troncal de la calle 80, con el acompañamiento técnico de la IFC. La apuesta, según el IDU, es responder al crecimiento urbano de Bogotá mediante modelos de largo plazo que garanticen sostenibilidad financiera, solidez técnica y mayor eficiencia en la ejecución de las obras.
“Este convenio es la consolidación de la alianza estratégica que tiene la IFC con la Alcaldía de Bogotá. Este programa, en especial, tiene un enfoque programático de vías urbanas con lo que vamos a traer las mejores prácticas internacionales”, enfatizó Alberto Losada, oficial principal de la IFC.
Bajo este mecanismo, el capital privado financia la construcción de los proyectos, lo que genera un nuevo esquema de incentivos para acelerar la construcción de la obra, evitar potenciales atrasos y asegurar la calidad de los materiales, para, de esta manera, ponerlas al servicio de la ciudadanía.
Con estos proyectos se conectará la ALO Norte y Sur a través de 5,96 km nuevos de malla vial (correspondientes al proyecto de la ALO Centro) y se construirán 9,2 km adicionales en la troncal avenida Ciudad de Cali, tramo comprendido entre la avenida de Las Américas y la calle 80.
La IFC aportará su experiencia técnica y financiera en el desarrollo de proyectos, a través de la estructuración de alianzas públicas y privadas en el mundo, incentivando la adopción de estándares internacionales y la definición de un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad financiera, la solidez técnica y la mejora en los tiempos de ejecución.
Por su parte, el IDU generará nuevas dinámicas institucionales que permitirán innovar en la forma de estructurar, financiar y contratar los proyectos de infraestructura para la movilidad y el espacio público, estructurando esquemas de trabajo con el sector privado bajo criterios de eficiencia, transparencia y adecuada distribución de riesgos.