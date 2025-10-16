Oppo lanza competencia al iPhone 17 en Colombia y vale casi $3 millones menos

La marca china de celulares, Oppo, lanzó en Colombia su serie Reno 14, un dispositivo con diseño iridiscente de sirena, un party flash AI y una experiencia de fotografía con IA.
El Reno14 5G incorpora un sistema de triple flash, que incluye uno de enfoque dedicado, para el teleobjetivo, que proporciona un aumento de brillo de 10x sin precedentes. Además, cuenta con un teleobjetivo de 3.5X, antes exclusivo del modelo Pro, lo que garantiza capturar retratos nítidos incluso a distancia.
De igual manera, cuenta con la función Livephoto AI, que congela el movimiento, garantizando que, incluso cuando el ritmo baja, las fotos en movimiento sean nítidas, claras y sin desenfoques, siendo uno de los primeros dispositivos Android que permite compartir estas dinámicas fotos directamente en Instagram y TikTok, sin necesidades de pasos adicionales.
También: El Modo IA de Google ya está disponible en español: así funciona
El Editor AI integra seis herramientas, incluyendo Toma Perfecta AI y Recomposición AI, que permiten corregir al instante malas composiciones o rescatar fotos grupales donde alguien cerró los ojos.
Colores, precio y otras características
Uno de los aspectos más llamativos de este nuevo dispositivo es que reemplaza los colores estáticos, apostando a un acabado Oppo Glow Iridiscente, que utiliza una técnica de 12 capas para crear un acabado refractando la luz en una aurora fluida y en movimiento. En su versión Blanco Ópalo, ofrece una parte trasera con acabado de vidrio uniforme y aterciopelado.
Es crucial tener en cuenta que este incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8350, desarrollado con un proceso de 4 nm en su versión Reno 14 5G, que permite un rendimiento multinúcleo hasta un 20 % superior, acompañado de una reducción del consumo energético de hasta el 30 %.
Recomendado: Oracle desafía a todos: «La IA resolverá los problemas más grandes de la humanidad y este es nuestro plan»
Mientras que el Reno14 F 5G está equipado con el procesador Snapdragon 6 Gen 1, fabricado con un avanzado proceso de 4 nm que optimiza el rendimiento y la eficiencia energética, mejorando el rendimiento de la CPU en un 35 % y el de la GPU en un 30 %, de acuerdo con datos de Qualcomm.
La serie cuenta con una batería de 6000 mAh junto con una carga rápida SUPERVOOC™ de 80 W, diseñada para durar toda la noche y recargarse en minutos.
El Reno 14 5G en colores Blanco Ópalo y Verde Luminoso de 512 GB y 12 GB de RAM desde $3.499.900 en las principales tiendas del país y de distribuidores autorizados. En cuanto al Reno14 F 5G está disponible en azul ópalo y verde luminoso.
Cabe mencionar que este dispositivo llega al mercado con precios competitivos y muy buenas características; de hecho, podría hacerle competencia al iPhone 17, que su versión Pro Max tiene un costo de $6.999.999.