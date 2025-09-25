El Modo IA de Google ya está disponible en español: así funciona

Google anunció la llegada del Modo IA en español a todo el mundo, una nueva experiencia de búsqueda que incorpora sus capacidades más avanzadas de la inteligencia artificial (IA).
Los usuarios ya pueden acceder a esta función desde la página de resultados del Buscador en desktop y en la aplicación de Google para Android e iOS.
El Modo IA está impulsado por una versión personalizada del modelo de lenguaje Gemini 2.5, diseñado para ofrecer razonamiento avanzado, consultas multimodales y la posibilidad de profundizar en la información a través de preguntas complementarias y enlaces relevantes.
Además, la herramienta permite abordar búsquedas más complejas y exploratorias, como planificar viajes, comprender instrucciones detalladas o comparar múltiples opciones.
A diferencia de las consultas tradicionales, que suelen ser más breves, las primeras pruebas muestran que los usuarios tienden a formular preguntas dos o tres veces más largas, lo que refleja la capacidad del Modo IA para procesar solicitudes matizadas.
Detalles de la nueva herramienta
El Modo IA ofrece una experiencia multimodal, permitiendo a las personas interactuar no solo mediante texto, sino también a través de la voz o de imágenes, lo que amplía las posibilidades de búsqueda de una manera más natural e intuitiva.
De igual manera, gracias a su razonamiento avanzado, basado en la técnica de query fan-out, el sistema descompone cada consulta en subtemas y genera múltiples búsquedas simultáneas, lo que facilita un acceso más profundo a la información disponible en la web.
El Modo IA impulsa además el descubrimiento de una mayor diversidad de fuentes en línea, contribuyendo a que los usuarios accedan a contenido de calidad y ofreciendo nuevas oportunidades de visibilidad a creadores y editores.