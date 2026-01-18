Noticias económicas importantes Noticias políticas

Pacto Histórico lidera intención de voto al Congreso, según encuesta RCN–GAD3

Participación alta, representación desigual: jóvenes y estrato 1, los menos motivados. Así está el estimado electoral para las legislativas.

Por: -
reforma laboral
Debate en la plenaria del Senado. Foto: @SenadoGovCo

Compártelo en:

La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 indagó por las actitudes de los colombianos frente a las elecciones del Congreso, que se llevarán a cabo el 8 de marzo.

Ante la pregunta “¿Con qué probabilidad irá usted a votar en esa convocatoria?”, el 66 % de los encuestados respondió que votará con total seguridad, mientras que un 18 % afirmó que probablemente votará. En contraste, un 7 % aseguró que no votará, y un 4 % dijo no saber o no responder.

¿Quiénes están más dispuestos a votar?

El detalle por variables sociodemográficas muestra diferencias relevantes. La disposición a votar con total seguridad es mayor entre los hombres (57 %) que entre las mujeres (47 %). Por edades, el mayor compromiso electoral se registra en los grupos de 45 a 54 años (63 %) y 55 años o más (66 %), mientras que entre los jóvenes de 18 a 24 años la cifra cae al 33 %.

Por nivel socioeconómico, los estratos 4 (76 %) y 5 y 6 (72 %) concentran los porcentajes más altos de certeza de voto, frente a un 40 % en el estrato 1.

En educación, los universitarios (62 %) superan a quienes tienen secundaria (46 %) o primaria o menos (36 %).

En situación laboral, destacan los jubilados o pensionistas, con un 76 % que asegura que irá a las urnas, mientras que los niveles más bajos de participación se observan entre estudiantes (40 %) y trabajadores del servicio doméstico no remunerado (31 %).

Voto al Congreso
Voto al Congreso. Imagen: Encuesta GAD3.

Intención directa de voto al Congreso

Cuando se pregunta directamente “¿Por qué partido político es más probable que vote usted?”, el Pacto Histórico lidera con 23 %, seguido por el Centro Democrático con 15 %. Más atrás aparecen el Partido Liberal (7 %), Cambio Radical (4 %) y el Partido Conservador (2 %).

Intención de voto por partido.
Intención de voto por partido. Imagen: Encuesta GAD3.

Encuentre la encuesta completa aquí y la ficha técnica a continuación:

Ficha tecnica GAD3
Ficha tecnica GAD3
Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Colombia, Elecciones presidenciales 2026, Gustavo Petro, Noticias Valora Analitik, Política
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar