Pacto Histórico lidera intención de voto al Congreso, según encuesta RCN–GAD3

La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 indagó por las actitudes de los colombianos frente a las elecciones del Congreso, que se llevarán a cabo el 8 de marzo.
Ante la pregunta “¿Con qué probabilidad irá usted a votar en esa convocatoria?”, el 66 % de los encuestados respondió que votará con total seguridad, mientras que un 18 % afirmó que probablemente votará. En contraste, un 7 % aseguró que no votará, y un 4 % dijo no saber o no responder.
¿Quiénes están más dispuestos a votar?
El detalle por variables sociodemográficas muestra diferencias relevantes. La disposición a votar con total seguridad es mayor entre los hombres (57 %) que entre las mujeres (47 %). Por edades, el mayor compromiso electoral se registra en los grupos de 45 a 54 años (63 %) y 55 años o más (66 %), mientras que entre los jóvenes de 18 a 24 años la cifra cae al 33 %.
Por nivel socioeconómico, los estratos 4 (76 %) y 5 y 6 (72 %) concentran los porcentajes más altos de certeza de voto, frente a un 40 % en el estrato 1.
En educación, los universitarios (62 %) superan a quienes tienen secundaria (46 %) o primaria o menos (36 %).
En situación laboral, destacan los jubilados o pensionistas, con un 76 % que asegura que irá a las urnas, mientras que los niveles más bajos de participación se observan entre estudiantes (40 %) y trabajadores del servicio doméstico no remunerado (31 %).
Intención directa de voto al Congreso
Cuando se pregunta directamente “¿Por qué partido político es más probable que vote usted?”, el Pacto Histórico lidera con 23 %, seguido por el Centro Democrático con 15 %. Más atrás aparecen el Partido Liberal (7 %), Cambio Radical (4 %) y el Partido Conservador (2 %).
Encuentre la encuesta completa aquí y la ficha técnica a continuación: