Pago del pasaje del Metro de Medellín cambia radicalmente: Ya acepta nuevo método

A partir del 11 de noviembre de 2026, las personas que usen el Metro de Medellín contarán con una nueva alternativa de pago, adicional a los pasajes regulares.
De acuerdo con la entidad, los usuarios podrán pagar acercando su tarjeta bancaria al validador habilitado para ingresar, sin necesidad de realizar pasos adicionales antes del viaje.
Esta modalidad para acceder al Metro de Medellín también estará disponible para tarjetas digitales registradas en las billeteras electrónicas Apple Pay y Google Pay.
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“Los pagos abiertos son un modelo utilizado en sistemas de transporte de diferentes ciudades del mundo que permite acceder al servicio utilizando tarjetas débito y crédito. Con esta tecnología, el usuario puede pagar directamente su viaje con la misma tarjeta que utiliza para sus compras, haciendo el acceso al transporte más simple y ágil”, señaló la empresa.
Así se aplicará el cambio en el pago del Metro de Medellín
La implementación comenzará en las líneas A y B del Metro, donde se habilitará inicialmente un validador por acceso. Según explicó la firma, de manera paralela avanzará la renovación tecnológica del sistema de recaudo con la instalación de más de 3.000 validadores, extendiendo esta opción a los Metrocables, el tranvía y los buses.
“Nos llena de orgullo acompañar una vez más al Metro de Medellín, en esta ocasión en un paso que les hará la vida más fácil a las personas y que resulta fundamental para la manera como nos conectamos como territorio. Hoy avanzamos juntos integrando dos experiencias tan cotidianas como movilizarse y pagar, y para ello ponemos nuestras capacidades financieras, tecnológicas y de pagos al servicio de un acceso al sistema cada vez más sencillo, seguro y natural”, expresó Julián Mora, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Bancolombia.
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Según el Metro de Medellín, la solución incorpora tecnologías especializadas para transporte masivo desarrolladas por Mastercard y Visa, diseñadas para ofrecer transacciones rápidas, seguras y adaptadas a las dinámicas de movilidad.