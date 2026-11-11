Cundinamarca confirmó mejora en el servicio de acueducto en estos municipios con millonaria inversión

El servicio de acueducto y alcantarillado tendrá mejoras en 12 municipios de Cundinamarca, gracias a una inversión superior a los $80.500 millones que beneficiará a más de 200.000 habitantes.
Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien informó, a través de su cuenta en X, que se firmaron 11 convenios y un contrato para ejecutar los proyectos de infraestructura en Arbeláez, Junín, La Mesa, La Vega, Manta, Medina, Pacho, Zipaquirá, Tibacuy, Útica, Sibaté y Silvania.
Según explicó el mandatario, las intervenciones buscan ampliar y mejorar la prestación de los servicios públicos, tanto en las cabeceras municipales como en centros poblados y zonas rurales. Además, hacen parte de las acciones para reducir las brechas de pobreza multidimensional en el departamento.
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Rey señaló que estas obras responden a necesidades prioritarias de los municipios y reconoció que su ejecución podría generar dificultades temporales para actividades como el comercio, el turismo y la movilidad. Sin embargo, destacó que los proyectos permitirán avanzar en la modernización de la infraestructura y el desarrollo de los territorios.
El gobernador también hizo un llamado a los alcaldes para que asuman un seguimiento permanente a los trabajos y garanticen que las obras se ejecuten en los plazos establecidos, con eficiencia y calidad. Asimismo, pidió mantener una supervisión estricta sobre los contratistas y procurar que las intervenciones ocasionen el menor impacto posible en las actividades económicas y cotidianas de las comunidades.
Finalmente, agradeció a Empresas Públicas de Cundinamarca, a su gerente, Jorge Machuca, y al equipo de la entidad por su participación en la gestión de los recursos. También reconoció el compromiso de los mandatarios locales para sacar adelante los proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.