Noticias económicas importantes Elecciones Presidenciales Noticias políticas

Paloma Valencia e Iván Cepeda quedan en empate técnico para segunda vuelta presidencial de Colombia 2026

La candidata del Centro Democrático pasó de 4 % en febrero a 16 % en marzo. Mientras que otros aspirantes cayeron, se mantuvieron y crecieron.

Por: -
Paloma Valencia e Iván Cepeda quedan en empate técnico para segunda vuelta presidencial de Colombia 2026
Paloma Valencia e Iván Cepeda quedan en empate técnico para segunda vuelta presidencial de Colombia 2026. Fotos: tomadas de X

Compártelo en:

La nueva encuesta de GAD3 revelada este jueves 19 de marzo mostró un nuevo panorama electoral en Colombia.

Realizada por la consultora para Noticias RCN, La FM y La República, con una muestra de 1.200 entrevistas nominales, dejó ver el repunte que tuvo Paloma Valencia tras haber ganado la Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo. 

La candidata del Centro Democrático pasó de 4 % en febrero a 16 % en marzo. Mientras que otros aspirantes cayeron, se mantuvieron y crecieron.

Sin embargo, otro panorama son los escenarios de segunda vuelta. En un posible encuentro entre Iván Cepeda y Paloma Valencia habría un empate técnico: el candidato de izquierda llega a 43 %, mientras que la senadora queda por debajo con 40 %.

Escenario Cepeda-Valencia

En tanto, si Cepeda se enfrenta a Abelardo de la Espriella, el primero gana con 45 %, mientras el abogado se queda con 36 %.

Escenario Cepeda-De la Espriella

Sergio Fajardo (32 %) también pierde contra Cepeda, quien lo derrota ampliamente con un 44 %.

Escenario Cepeda-Fajardo

Consulte en el enlace la nueva encuesta completa.

Ficha tecnica encuesta Marzo GAD3
Ficha tecnica encuesta marzo GAD3 2
Ficha técnica encuesta marzo GAD3 3
Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Elecciones presidenciales 2026
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar