Paloma Valencia e Iván Cepeda quedan en empate técnico para segunda vuelta presidencial de Colombia 2026

La nueva encuesta de GAD3 revelada este jueves 19 de marzo mostró un nuevo panorama electoral en Colombia.
Realizada por la consultora para Noticias RCN, La FM y La República, con una muestra de 1.200 entrevistas nominales, dejó ver el repunte que tuvo Paloma Valencia tras haber ganado la Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo.
La candidata del Centro Democrático pasó de 4 % en febrero a 16 % en marzo. Mientras que otros aspirantes cayeron, se mantuvieron y crecieron.
Sin embargo, otro panorama son los escenarios de segunda vuelta. En un posible encuentro entre Iván Cepeda y Paloma Valencia habría un empate técnico: el candidato de izquierda llega a 43 %, mientras que la senadora queda por debajo con 40 %.
En tanto, si Cepeda se enfrenta a Abelardo de la Espriella, el primero gana con 45 %, mientras el abogado se queda con 36 %.
Sergio Fajardo (32 %) también pierde contra Cepeda, quien lo derrota ampliamente con un 44 %.
Consulte en el enlace la nueva encuesta completa.