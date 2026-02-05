Paola Meneses asume la presidencia de la Corte Constitucional en momento clave por reforma pensional y emergencia

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera como nueva presidenta del alto tribunal. Asimismo, la magistrada Natalia Ángel Cabo fue designada como vicepresidenta.
Las dignatarias empezarán a cumplir sus funciones a partir del 10 de febrero del año en curso y en sus manos quedarán procesos vitales como el estudio de la reforma pensional y el fallo final de la emergencia económica.
¿Cuáles son sus perfiles profesionales?
Meneses es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia profesional en Derecho Público y Corporativo. También es especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con estudios avanzados en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid.
Durante su larga trayectoria profesional se ha desempeñado en el sector público y privado como directora Jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, secretaria general de la empresa Redassist S.A., secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos, superintendente de Subsidio Familiar, delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación y como asesora jurídica en temas relacionados con servicios públicos.
En cuanto al perfil de la vicepresidenta Natalia Ángel, es magistrada de la Corte Constitucional desde el 2022. Preside la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, encargada de abordar los desafíos estructurales del desplazamiento forzado interno en el país. En su labor como magistrada, ha sido ponente de casos emblemáticos sobre problemáticas contemporáneas y de constitucionalismo global.
Esto la ubica en un campo de constitucionalismo liberal-global, muy centrado en derechos fundamentales y debates contemporáneos.
La magistrada Ángel Cabo es una reconocida conferencista en universidades nacionales e internacionales. Ha sido invitada en calidad de conferencista principal por las universidades de Harvard, Stanford, Humboldt, Oxford, Toronto y Pretoria, entre otras, así como por el Banco Mundial y el World Justice Forum.
Por otro lado, la Sala Plena le entregó una placa de agradecimiento y reconocimiento al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar por la excelente labor cumplida durante su presidencia en el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2025 y el 9 de febrero de 2026.