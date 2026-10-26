Pasaje de TransMilenio tendría este aumento en la tarifa para el 2027

Los ciudadanos de Bogotá están pendientes de los posibles cambios que tendrá el costo de vida en 2027, entre ellos el incremento del salario mínimo y el precio del transporte público. En este último caso, el valor del pasaje de TransMilenio podría aumentar entre $250 y $400, de acuerdo con los escenarios que dio a conocer la concejal Diana Diago.
La cabildante informó, a través de sus redes sociales, que la empresa TransMilenio le entregó una respuesta oficial en la que contempla cuatro alternativas para ajustar la tarifa del servicio durante el próximo año.
Sin embargo, es importante precisar que los valores corresponden a escenarios que se encuentran en evaluación. Por lo tanto, todavía no constituyen una decisión definitiva sobre el precio que deberán pagar los usuarios a partir de 2027.
¿En cuánto quedaría el pasaje de TransMilenio en 2027?
Según la información divulgada por Diago, las alternativas analizadas contemplan incrementos de $250, $300, $350 y $400. Estos ajustes modificarían el precio actual del pasaje, que se ubica en $3.550, y lo llevarían a valores cercanos a los $4.000.
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De acuerdo con la concejal, si el aumento fuera de $250, la tarifa pasaría de $3.550 a $3.800. Por su parte, si el ajuste fuera de $300, los usuarios pagarían $3.850 por viaje. En caso de que el incremento alcanzara los $350, el pasaje costaría $3.900, mientras que, con un alza de $400, llegaría a $3.950.
De esta manera, el escenario de mayor incremento dejaría el pasaje a solo $50 de los $4.000. No obstante, el valor definitivo dependerá de la decisión que adopte la Alcaldía de Bogotá una vez concluya la evaluación de los factores relacionados con los costos de operación y la financiación del sistema.
La concejal cuestionó la posibilidad de que se aplique un nuevo aumento a la tarifa de TransMilenio y advirtió sobre sus efectos en el presupuesto de los hogares bogotanos.
De acuerdo con su planteamiento, un incremento en el precio del transporte público tendría consecuencias especialmente para las personas de ingresos medios y bajos, debido a que deben destinar una parte de sus recursos mensuales a sus desplazamientos cotidianos.