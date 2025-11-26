Patria se queda con el 51% de Solis y dispara su negocio de crédito en América Latina

Patria Investments, gestor global de activos alternativos, anunció un acuerdo para adquirir el 51 % de Solis Investimentos, un administrador de inversiones brasileño especializado en la estructuración y gestión de obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
“El mercado de CLO en Brasil se ha beneficiado de una variedad de tendencias estructurales y seculares que han impulsado el crecimiento de los activos a una tasa de crecimiento anual compuesta del 35 % en los últimos cinco años”, sostiene Patria.
Una vez cerrada la transacción, Patria sumará cerca de US$3.500 millones en activos bajo gestión que generan comisiones (Feaum) provenientes de Solis.
Con esto, su negocio de crédito crecerá más del 40 % y superará los US$11.700 millones proforma al tercer trimestre de 2025, consolidando a la firma como una de las plataformas de crédito más grandes de América Latina.
Tras la operación, el segmento de crédito pasará a representar más de una cuarta parte del total de Feaum de Patria.
La alianza también abre una nueva etapa para Solis, que podrá conectar su capacidad de originar, analizar y monitorear créditos con la plataforma de Patria, ampliando su acceso tanto a capital local como internacional.
Solis, que hoy atiende a una base amplia de inversionistas —entre ellos administradores de activos, tesorerías bancarias, oficinas de familia y clientes de gestión patrimonial— mantendrá su equipo y liderazgo actual. Más de 100 profesionales continuarán en sus cargos en las oficinas de Fortaleza y São Paulo.
José Augusto Teixeira, uno de los socios, explicó: “Esta adquisición estratégica nos permite expandir y consolidar aún más nuestra posición como plataforma líder de crédito en la región, y fortalece nuestra capacidad de originación en un mercado grande, desatendido y que crece rápido”.
Y añadió: “El mercado está impulsando instrumentos como los CLO —activos no bancarios respaldados por garantías— para responder a la demanda de crédito de empresas y personas. La experiencia de Solis en originación, análisis y monitoreo a gran escala complementa muy bien nuestro negocio. Vamos a combinar su velocidad y capacidad técnica con la inteligencia sectorial de Patria y nuestro acceso a capital global y local para potenciar ambas plataformas”.
Hoy, Solis administra más de 120 fondos y presta servicios a más de 30.000 inversionistas.