Desde hoy suben tarifas de los peajes a cargo de la ANI: algunos tendrán alzas adicionales

A partir de hoy viernes 16 de enero, los peajes que son operados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) subirán de precio.
Esto con relación a la variación del Índice de Precios al Consumidor del 2025 (IPC), el cual según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) es del 5,10 %
No obstante, otros peajes, 15 en total, tendrán un incremento complementario que, informó la ANI, está asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050, que en su momento congeló las tarifas a inicios del Gobierno de Gustavo Petro.
En ese sentido, el valor final corresponde a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, “de acuerdo con las condiciones específicas de conformidad con las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada peaje”, explicó la ANI.
En esa línea, los peajes a los que aplica esta medida son:
Pero no solo eso, existen dos peajes cuyo ajuste tarifario contempla el IPC más un porcentaje gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión. Estos peajes corresponden a:
Por su parte, para el caso del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, las tarifas de los peajes tendrán un incremento del 2 % adicional al IPC, que son: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.
Cabe destacar que algunos de los proyectos contemplaron el ajuste antes del 16 de enero. Estos son: