Finanzas personales

Esta es la fecha en la que le consignan su primera mesada de pensión una vez se jubila

La pensión en Colombia debe surtir una serie de procesos para su reconocimiento.

Por: -
pensión
Imagen: Alcaldía de Bogotá

Compártelo en:

El proceso de jubilación supone una serie de trámites que deben llevar a cabo tanto la empresa como el fondo que se encarga de entregar la mesada de pensión.

Hay que tener en cuenta que para el reconocimiento de la jubilación hay que esperar a que la empresa o el cotizante certifiquen el cumplimiento de las condiciones para el retiro laboral.

pensión en Colombia
¿Cómo una mujer en Colombia puede pensionarse desde los 50 años? Estas son algunas opciones. Imagen: Alcaldía de Manizales

Una vez se surta ese trámite, el proceso pasa al fondo que, con base en el monto ahorrado y el tiempo de aportes, se fija la mesada de pensión.

Lo que aclara la normativa local y también las firmas administradoras es que esta aprobación y la entrega de la primera pensión no es inmediata. Además de que depende de la empresa o la entidad que jubila.

Pago de la pensión en Colombia con nueva ley
Imagen: Suministrada por Prosperidad Social

En algunos casos, se explica que una persona se pensiona dentro de los 10 primeros días del mes, recibirá su primera mesada dentro del mismo mes.

Más detalles sobre el pago de la primera mesada de pensión

Pero si se jubila entre el día 10 y el 20, la mesada la recibirá el primer día hábil del mes siguiente a la fecha de la jubilación.

Se aclara en ese sentido que, si el aportante se pensiona después de esta fecha, lo recibirá en el transcurso del mes siguiente.

Esto se debe a que es necesario realizar la liquidación definitiva de prestaciones sociales, según sea el caso de cada empresa.

pensión en Colombia
¿Una persona pensionada por invalidez puede recibir también la pensión de vejez en Colombia? Esto dice la Ley. Foto: Valora Analitik

Recomendado: Así puede reclamar si le deben pagos de mesadas de pensión en Colombia: Esta es la lista de documentos

Al tiempo que este proceso demanda el modificar en la base de datos todos los aspectos relacionados con el nuevo estado del jubilado.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: pensionados en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar