Alerta por nuevas estafas al comprar motocicletas en Colombia: hay cerca de 3.000 víctimas

Para millones de colombianos, comprar una motocicleta representa la posibilidad de llegar al trabajo, aumentar sus ingresos o emprender un negocio propio. Sin embargo, ese sueño se está convirtiendo en una oportunidad para los delincuentes, que cada vez utilizan métodos más sofisticados para estafar a quienes buscan adquirir una moto.
Lea también: Cambian los precios máximos de venta de más de 500 medicamentos en Colombia
La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI lanzó una alerta por el aumento de fraudes que utilizan herramientas digitales para suplantar concesionarios, marcas reconocidas y asesores comerciales, una modalidad que ya deja cerca de 3.000 casos reportados en el país.
Datos de la ANDI y Fenalco muestran que solo entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 547.000 motocicletas nuevas en el país, con un crecimiento acumulado cercano al 34 % frente al mismo periodo de 2025.
Tan solo en mayo se matricularon 110.599 unidades nuevas, una cifra que evidencia que la motocicleta sigue consolidándose como uno de los principales medios de transporte y herramientas de trabajo para millones de colombianos.
De acuerdo con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, los delincuentes están aprovechando el crecimiento del mercado y la alta demanda de determinados modelos para engañar a compradores que buscan adquirir una moto de manera legítima. Lo hacen mediante ubicaciones falsas en Google, páginas web fraudulentas, perfiles falsos en redes sociales y conversaciones por WhatsApp que aparentan provenir de concesionarios autorizados.
“Los delincuentes están aprovechando la urgencia de algunos compradores por conseguir determinados modelos de motocicleta. Cuando una moto tiene alta demanda y baja disponibilidad, aumenta el riesgo de que las personas acudan a canales no autorizados y terminen siendo víctimas de fraude”, explicó Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.
Así están operando las nuevas estafas en la venta de motocicletas
Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la transformación que han tenido estas modalidades de fraude durante los últimos años.
Mientras entre 2021 y 2022 predominaban casos aislados de hurto o abuso de confianza, la industria detectó que desde 2024 comenzaron a aparecer esquemas más elaborados basados en cartas de crédito falsas, facturas adulteradas, cheques modificados y suplantación de marcas.
Sin embargo, durante 2025 y 2026 la situación evolucionó aún más. Hoy los delincuentes crean perfiles falsos en Google cerca de concesionarios reales, utilizan fotografías auténticas de puntos de venta, copian identidades visuales de marcas reconocidas, suplantan asesores comerciales e incluso alteran documentos enviados por WhatsApp para dar apariencia de legalidad a las transacciones.
Puede interesarle: Inteligencia artificial y su uso en sentencias y procesos jurídicos: así deberá cambiar la formación de los abogados en Colombia
“Estamos viendo una transformación del fraude. Antes el riesgo estaba en una oferta sospechosa, hoy los delincuentes pueden aparecer en buscadores como Google como si fueran un concesionario legítimo, utilizar imágenes reales y documentos aparentemente válidos”, afirmó García.
Las cifras recopiladas por el gremio muestran que casi uno de cada dos fraudes reportados entre enero de 2025 y mayo de 2026 tuvo origen en perfiles falsos creados en Google y posteriormente complementados mediante conversaciones por WhatsApp.
El análisis también encontró que el 30 % de los casos involucran solicitudes de dinero enviadas a billeteras digitales de terceros como Nequi o Daviplata. A esto se suman documentos adulterados, que representan el 12 % de los reportes, y páginas web falsas que utilizan la imagen de marcas y distribuidores autorizados, responsables del 10 % de los casos identificados.
La industria ha detectado además más de 25 sitios web fraudulentos relacionados con marcas o concesionarios del sector motociclista.
Los delincuentes suelen enfocar sus estrategias en motocicletas con alta demanda y disponibilidad limitada, aprovechando la necesidad de los compradores de conseguir rápidamente determinados modelos.
Según los reportes recopilados por el sector, las motocicletas tipo Scooter, las Doble Propósito y especialmente las Street o motos de calle aparecen con frecuencia entre los casos denunciados.
Las motos de hasta 200 centímetros cúbicos concentran aproximadamente la mitad de las denuncias registradas. El resto corresponde a fraudes relacionados con repuestos, que representan el 22 % de los casos; servicios de mantenimiento, con el 16 %; y motocicletas de mayor cilindraje, con el 12 %.
La problemática se presenta tanto en grandes ciudades como en municipios intermedios, aunque algunas regiones registran una mayor concentración de casos.
Datos recopilados entre mediados de 2023 y abril de 2026 muestran que el 48 % de los reportes se registraron en Medellín, seguida por Cali con el 28 % y Bogotá con el 24 %.
La industria también identificó una concentración importante de denuncias en algunos municipios de Córdoba, lo que demuestra que el fenómeno ya no está limitado a las principales capitales del país.
Recomendaciones para no caer en las estafas
Ante el aumento de los fraudes, la iniciativa Movemos Colombia, liderada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI junto con las principales ensambladoras del país, recomendó a los compradores extremar las medidas de verificación antes de realizar cualquier pago.
Entre las principales recomendaciones están verificar que los teléfonos, direcciones y redes sociales correspondan a los canales oficiales de la marca; realizar pagos únicamente a cuentas corporativas registradas a nombre de la empresa; desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o entregas inmediatas poco creíbles; revisar la autenticidad de la documentación y consultar el historial del vehículo en el RUNT; y efectuar todo el proceso de compra y traspaso mediante canales formales.
También puede leer: Ministerio de Hacienda aclara si por recibir subsidio de vivienda debe pagar este impuesto
“Cada caso de fraude representa a una persona o una familia que pierde recursos construidos con esfuerzo. Por eso, el llamado es a verificar siempre la información antes de realizar pagos y utilizar únicamente canales oficiales. Una validación de pocos minutos puede evitar pérdidas económicas muy importantes”, concluyó García.