Se acaba el plazo para cambiarse de fondo de pensiones en Colombia: esta es la fecha límite

Para el año entrante, algunos aspectos del sistema de pensión en Colombia pueden cambiar pendiente de si se define la entrada en vigor de la reforma al sistema de jubilaciones del país.
La Corte Constitucional mantiene el estudio del proyecto que fue aprobado por el Congreso de la República, pero hay una serie de modificaciones que sí entran en vigor.
Esto último, justamente por mandato de la Corte Constitucional. El sistema de pensión en Colombia debe modificarse en la medida en que se deben, dice el alto tribunal, corregir ineficiencias.
De esta manera, se mantiene la ventana para trasladarse de fondo de jubilación siempre y cuando se cumplan varios requisitos.
Plazo para cambiarse de fondo de pensión en Colombia
De esta manera, el proyecto de ley avalado aprobó que quienes deseen realizar el traslado de fondo tienen plazo máximo hasta el 16 de julio de 2026.
En términos puntuales de requisitos para acceder al beneficio, la norma estableció algunos infaltables:
- Semanas cotizadas: Las mujeres deben contar con al menos 750 semanas y los hombres con al menos 900 semanas
- Edad: El solicitante debe estar a menos de 10 años de la edad de pensión, es decir, tener 47 años o más si es mujer o 52 años o más si es hombre
Finalmente, para poder llevar a cabo el traslado de fondo se pensión en Colombia los solicitantes deben llevar a cabo a doble asesoría para poder establecer, bajo sus condiciones laborales, cuál es el régimen que más se le acomoda.