A estos pensionados en Colombia no les sube la mesada con inflación ni salario mínimo: Deben hacer los cálculos

De acuerdo con la normativa local, no a todos los pensionados en Colombia les sube la mesada con base en variaciones como la inflación o el salario mínimo.
Indica la ley que existen casos en los que este pago depende del capital ahorrado, así como los estudios sobre las expectativas de vida de los jubilados.
El mecanismo es el que se conoce como retiro programado y está disponible solamente para los pensionados en Colombia que están jubilados por un fondo privado.
Bajo este mecanismo, el monto de la pensión no es fijo y recalcula cada año considerando el saldo de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros, la expectativa de vida del pensionado y la de su grupo familiar.
Más puntos a tener en cuenta para los pensionados en Colombia
Indica la norma que, dado que los recursos permanecen invertidos, la mesada está sujeta a la rentabilidad del fondo y las inversiones que se hagan con el mismo.
Al tiempo que, si los rendimientos son bajos o la descapitalización es acelerada, el monto de la pensión puede disminuir, siempre respetando el límite legal del salario mínimo.
Para estos pensionados en Colombia, y con base en recientes precisiones jurídicas de 2026, se ha reiterado que el reajuste anual no es automático en esta modalidad, como sí ocurre en Colpensiones.
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Reitera la norma que, para estas mesadas, el monto a recibir cada mes depende estrictamente de la suficiencia del capital acumulado.