Personas que quieran viajar a Estados Unidos no deberán haber estado en este país en los últimos 21 días

A partir del 3 de noviembre de 2026 entrará en vigor un nuevo requisito obligatorio para quienes viajen en avión hacia Estados Unidos, independientemente de la aerolínea, la nacionalidad del pasajero o el país de procedencia.
La medida, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), busca prevenir el ingreso del virus del ébola a territorio estadounidense.
Todos los viajeros deberán presentar una declaración individual en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al embarque.
La obligación comenzará a aplicarse a las 11:59 p. m. del martes 3 de noviembre, hora de Colombia, y también cobijará a quienes realicen conexiones en aeropuertos estadounidenses.
¿Cómo cumplir el nuevo requisito para viajar a Estados Unidos?
La declaración podrá presentarse en formato físico o digital, según los mecanismos habilitados por cada aerolínea. Los pasajeros podrán realizar el trámite durante el registro del vuelo o antes del embarque.
En el caso de los menores de edad, sus padres o representantes autorizados podrán completar el documento en su nombre.
Quienes no presenten la declaración no podrán abordar el avión hacia Estados Unidos. Además, proporcionar información falsa deliberadamente puede ocasionar sanciones penales.
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Las personas que hayan estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores, incluso en tránsito aeroportuario, tampoco podrán viajar, salvo las excepciones previstas por las autoridades.
El requisito tendrá una vigencia inicial hasta el 18 de diciembre de 2026, aunque las autoridades estadounidenses podrán modificarlo o extenderlo según la evolución de la situación sanitaria.