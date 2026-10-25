Minor Hotels Europe & Americas, dueña de las marcas NH y NH Collection, abrió en Guadalajara el NH Guadalajara Studios, el primer hotel con este formato de NH Hotels & Resorts.
Recibe huéspedes desde el 25 de septiembre y está dirigido a viajeros de negocios y profesionales que hacen estancias cortas o prolongadas en la ciudad.
En México, la consultora inmobiliaria CBRE reportó que la llegada de turistas internacionales creció 6 % en 2025 y que en el país se construyen unos 17.000 cuartos de hotel, 14 % de ellos en Ciudad de México.
El hotel tiene 152 estudios tipo loft, cada uno con terraza y cocineta con nevera y microondas. El edificio cuenta además con zona de coworking, sala de juntas, gimnasio, piscina y un restaurante con bar en la azotea.
Está dentro del Centro Comercial Punto Sao Paulo, en Providencia, en el distrito financiero de Guadalajara, a unos 4 kilómetros del centro de la ciudad y del centro comercial Andares.
El trayecto en taxi hasta el aeropuerto internacional toma entre 30 y 50 minutos. En la misma zona, el grupo ya opera el NH Collection Guadalajara Providencia.
La apertura llega después del Mundial, que elevó la demanda hotelera en la ciudad. Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, dijo que la ocupación superó el 90 % en los días de partido y que varios congresos y convenciones se trasladaron a agosto y septiembre por el torneo.
El NH Collection Reforma, su hotel en la capital
En Ciudad de México, Minor Hotels opera el NH Collection Mexico City Reforma, con 306 habitaciones, en la calle Liverpool, en la Zona Rosa, cerca de la Glorieta de Insurgentes y del Paseo de la Reforma.
Las habitaciones fueron renovadas y las de los pisos altos tienen vista al distrito financiero. El hotel tiene piscina exterior climatizada con terraza, gimnasio, lobby bar y un restaurante de cocina mexicana e internacional.
Durante octubre y comienzos de noviembre, sus espacios están ambientados con motivo del Día de Muertos.
También tiene 19 salones para reuniones y eventos y está a dos minutos a pie del distrito financiero y a unos 20 minutos del World Trade Center y del Centro Citibanamex. El Centro Histórico está a 15 minutos en metro, la zona arqueológica de Teotihuacán a unos 45 minutos y el aeropuerto a unos 15 kilómetros.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, en 2025 llegaron al país por vía aérea unos 530.000 colombianos, 13 % menos que el año anterior, lo que los ubicó en el tercer lugar entre los extranjeros que más viajan a México, después de estadounidenses y canadienses.
Entre enero y abril de 2026 llegaron unos 174.000, 16 % más que en el mismo periodo de 2025 y Colombia se mantuvo en el tercer lugar.
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Durante el Mundial, según Migración Colombia, cerca de 107.000 colombianos viajaron a los países sede con el torneo como motivo principal, y unos 28.000, fue a México.
Minor Hotels opera más de 230 hoteles NH en el mundo, la mayoría en Europa y América. En total, el grupo tiene más de 640 hoteles, resorts y branded residences en operación y en desarrollo en 66 países.