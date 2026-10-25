El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se miden este domingo en la segunda vuelta presidencial de Brasil, en la que unos 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar.
Las mesas se cierran a las 5:00 pm de Brasilia, 3:00 pm hora Colombia. Si se repite lo que pasó el 4 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) empezaría a divulgar el conteo oficial a los pocos minutos.
Así llegan Lula y Bolsonaro al balotaje
En primera vuelta, Bolsonaro se impuso con 47 % de los votos frente al 45 % de Lula, una distancia cercana a 2,2 millones de sufragios.
Las encuestas de las últimas semanas mantenían al senador arriba para el balotaje, con un margen de entre uno y cuatro puntos.
El desenlace depende en buena medida de unos 48 millones de personas, cerca del 30 % de los ciudadanos habilitados para votar, que en la primera vuelta no se inclinaron por Lula ni por Bolsonaro: alrededor de 9 millones respaldaron a otros candidatos y el resto se abstuvo o votó en blanco o nulo.
Destacado: Brasil define su rumbo político: Lula y Flávio Bolsonaro llegan empatados a la segunda vuelta.
Si Lula de 80 años gana, sumará su cuarto periodo presidencial no consecutivo. Una victoria de Bolsonaro, de 45 años, pondría en la Presidencia al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien está condenado por intento de golpe de Estado.
Ahora
- 3 pm Colombia: El Tribunal Superior Electoral de Brasil prorrogó por 2 horas el horario de votación. El conteo iniciaría a las 7 pm de Brasilia, 5 pm hora Colombia. La ampliación respondió a solicitudes de las dos campañas: la de Lula alegó que en ciudades como São Paulo y Salvador hubo menos buses en servicio, lo que complicó el traslado de los votantes, mientras que la de Bolsonaro había pedido el cambio para 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina golpeados por lluvias, inundaciones y vías bloqueadas, de modo que el conteo oficial solo arrancará después del nuevo cierre.