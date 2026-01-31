Presidente Petro anuncia nuevo recorte de $16 billones al presupuesto de 2026: ajuste sumaría $44 billones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a una opinión de su ex ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien manifestó que el gobierno no hizo recortes al gasto, lo que explicaría el déficit fiscal. Al tiempo, anunció un nuevo recorte al presupuesto de este año.
“Los recortes los hemos hecho, pero no superan la insana política económica de Banco, la Corte y Restrepo y Ocampo La respuesta del gobierno hecha con la emergencia económica, después del hundimiento de dos leyes de financiación por el Congreso, ha sido muy sensata”, dijo el presidente en X.
Al tiempo, anunció que vendrá un nuevo recorte por $16 billones, aunque no especificó en detalles los rubros que verían este ajuste. En cambio, recordó que “recortes hemos hecho dos veces: uno por $12 billones y otro por $16. Suman $44 billones corrientes del gobierno”.
Y añadió: “Claro que pudieron ser dineros en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la escogencia de Ocampo. Solo comparar el recorte con los gastos innecesarios generados por Duque/Ocampo o los ingresos pérdidos por la Corte constitucional y el Congreso, muestra que el déficit fiscal no debería existir”.
Recuento de impactos fiscales según Petro
En el extenso mensaje en su red social, el presidente afirma que “el gasto artificial del subsidio a la gasolina, formado por Restrepo en el gobierno Duque y seguido por Ocampo” son $70 billones, adicional a los $16 billones “que hemos pagado por endeudamiento de corto plazo con el FMI”.
También se refirió a la opción preferencial de energía, que suma $6 billones, así como al “adelanto de impuestos hecho por Ocampo en el año 2023 y que desfinanció el 2024, y que, tiene razón, fue muy torpemente medido por Reyes, y, ¿qué representa el primer recorte de cerca de 5 billones de pesos anuales de la mitad de la reforma tributaria del 2022?”
Sobre este punto, dijo que “es la mayor irresponsabilidad de la mayoría de la Corte Constitucional al seguir a Ibañez y el magistrado Reyes en su modelo plutocrático: $5 billones anuales”.
Tras otros comentarios resaltó: “La respuesta del gobierno hecha con la emergencia económica, después del hundimiento de dos leyes de financiación por el Congreso, ha sido muy sensata”.
Reaccionó a aumento de tasa del BanRep
Finalmente, el mandatario consideró que “la incidencia de lo hecho por el Banco de la República no perjudica por ahora los ingresos laborales. Los trabajadores tienen 23 % de incremento y si la inflación esperada, concepto no científico del Banco de la República, es 6 % dejaría un crecimiento real del salario del orden de 17% real. Esto es solo la primera fase”.
Dijo además que “la deuda seguirá creciendo por la elevación de las tasas de interés internas y puede desatar la ansiedad del capital especulador, aumentando más el costo de endeudarse para pagar la deuda; al disminuir la ganancia del capital productivo, y al disminuir el empleo, se puede presentar una crisis del trabajo productivo y de la economía, impulsada por la tasa de interés y el capital especulativo, crisis que comienza en los bancos”.
“El gobierno por ahora puede responder de varias maneras: el recorte de gasto no se hace ni en el gasto ni en la inversión social. No se hace tampoco en los gastos de seguridad y defensa”, explicó.