Gobierno Petro cumplió con 97 % del Presupuesto de 2025, pero tuvo que recortar $12,5 billones para lograrlo

El Gobierno colombiano comprometió $496,5 billones del presupuesto de 2025, lo que equivale al 97,3 % de los $510,4 billones apropiados para la vigencia, de acuerdo con el informe de ejecución del Ministerio de Hacienda.
La decisión de recortar el presupuesto en $12,5 billones, que tomó el ejecutivo a finales del año pasado, ayudó a que el indicador mejorara en tres puntos porcentuales, pues de lo contrario el avance habría sido del 94,3 %.
Así mismo, en todo el año, el Gobierno recibió bienes y servicios por $448,4 billones, que equivalen al 87,8 % del presupuesto ajustado y habrían sido del 85,1 % sin el recorte. Respecto a los pagos, se usaron $447,5 billones de la caja.
Al excluir el pago de la deuda, rubro para el cual se destinaron más de $112,6 billones, de los cuales se ejecutaron $104,5 billones (92,8 %), se adquirieron compromisos contractuales por el 98,4 % del total ($397,8 billones), esto es 7 % más que en diciembre del año pasado, cuando la cifra llegó a $365,9 billones.
Producto de esta gestión contractual se recibieron bienes y servicios por $343,9 billones, lo que da cuenta de un avance del 86,5 % en las obligaciones, que es 7 puntos porcentuales (pp) superior al registrado el mismo mes en 2024 (81,9 %), aunque no alcanzó el promedio del periodo 2000-2024 por 2,95 pp (89,4 %).
Esto significa que de la apropiación vigente para todo 2025 sin deuda quedó un saldo de $53,9 billones por obligar, menos de lo que reportaba el Gobierno hace un año como pendiente para la misma fecha y con un menor presupuesto ($68,8 billones).
Además, los pagos ascendieron a $343,1 billones (86,2 %), por lo que equivalen al 99,7 % de las obligaciones sin deuda, es decir, los contratos o convenios firmados.
Finalmente, el MinHacienda dejó ver que, del rezago presupuestal de 2024, que se heredó en 2025, por $61,7 billones, se obligaron más de $59,6 billones que equivalen al 96,7 % del total y se pagaron $59,2 billones, el 96,1 % de dicho valor.
Ejecución en inversión no superó la cifra de 2024
La ejecución de funcionamiento, medida por las obligaciones de pago, sumó $293,8 billones en diciembre y llegó al 91,9 % del total ($319,7 billones). La cifra resultó 1,4 puntos porcentuales (pp) inferior a su promedio histórico 2000-2024 (93,3 %), aunque superó el balance de 2024 (89,7 %), según el MinHacienda.
En cuanto a la inversión, se comprometieron $76,1 billones, lo que equivale a un 97,4 % de los $78,1 billones asignados. En este caso la cifra no logró superar los $87,5 billones del mismo periodo en 2024.
La entrega de bienes y servicios asociados a la inversión, que llegó a $50,1 billones (64,2 %), también se mantuvo por debajo de la del año anterior ($51,6 billones) y no alcanzó el promedio entre 2000 y 2024 (76,8 %). Finalmente, para pagos se usaron el 63,6 % de los recursos asignados.
