Petro propuso a Trump cooperación contra el narcotráfico y reactivación energética en Venezuela

El presidente Gustavo Petro reveló que presentó ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una ambiciosa propuesta para reactivar el occidente de Venezuela mediante proyectos de energía renovable, apalancados en la infraestructura existente, con beneficios económicos compartidos para Colombia y Venezuela.
Según explicó en Caracol Radio, la iniciativa busca recuperar parte de la economía venezolana y, al mismo tiempo, fortalecer la estabilidad regional. Petro aseguró que esta propuesta ya había sido planteada previamente al presidente Nicolás Maduro y que así se lo hizo saber a Trump.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la lucha contra el narcotráfico. Petro propuso conformar una operación militar conjunta entre los ejércitos de Colombia y Venezuela para combatir el narcotráfico y perseguir a los principales cabecillas del ELN, especialmente aquellos que operan desde territorio venezolano. “Quienes se arrodillaron ante el narcotráfico deben entender que esa época terminó”, afirmó.
El mandatario señaló que presentó a Trump dos informes de inteligencia sobre la cúpula del narcotráfico, en los que se identifican tres objetivos de alto valor. No obstante, aclaró que los grandes capos no se encuentran en Colombia, por lo que solicitó cooperación internacional para perseguir sus capitales y capturarlos en el exterior. “Si no vamos tras ellos fuera de Colombia, no acabamos el narcotráfico ni en América Latina ni en Estados Unidos”, sostuvo.
En cuanto a la política antidrogas, Petro reiteró su rechazo a la fumigación aérea y defendió la erradicación manual y definitiva de los cultivos ilícitos. “No hablamos de fumigación, hablamos de erradicar de raíz”, dijo, insistiendo en que la única forma efectiva es que los propios campesinos arranquen las matas de coca y sustituyan los cultivos por cacao, café u otros productos legales.