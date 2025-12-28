Petro revela puntos clave en convocatoria de Asamblea Constituyente para 2026: ¿Incluye reelección?

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente y dejó ver algunos de los cambios que buscará.
Aseguró que el proceso no se desarrollará en época electoral ni interferirá con las elecciones en curso o las ya programadas en el calendario institucional.
Según explicó el mandatario, la iniciativa apenas entra en la fase de recolección de firmas ciudadanas, un proceso que se extenderá por tres meses. El proyecto de ley será presentado después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República, que será elegido en marzo, cuando ya esté definida también la nueva Presidencia de la República.
De acuerdo con Petro, la discusión sobre la convocatoria a una Constituyente se daría entonces en un escenario sin elecciones en curso. En caso de que el Congreso la apruebe y la Corte Constitucional le dé aval, esta última fijaría la fecha para la elección de los constituyentes, que no podría superar los tres meses posteriores a su decisión. “Ni la constituyente, ni su elección, ni sus reuniones coinciden con las actuales.
Reformas sociales, agrarias y ambientales en el centro
Según el mandatario, la Constituyente buscaría tramitar reformas que, a su juicio, han sido bloqueadas por el Congreso.
Entre ellas: la reforma pensional, la de salud, la del código minero y los cambios en los servicios públicos. También incluyó una reforma a la educación pública, enfocada en contenidos, financiación, soberanía de datos e inteligencia artificial.
Otro punto clave, “la reforma agraria más profunda. La protección a la producción de alimentos, no habrá campesinos sin tierra fértil en Colombia”.
En materia ambiental, Petro propuso que la Constituyente aborde la adaptación y mitigación frente a la crisis climática, con el agua como derecho fundamental y priorizando inversiones en agua potable, selvas, movilidad eléctrica y descarbonización de la economía.
Reordenamiento territorial, justicia y sistema político
La propuesta también contempla un nuevo ordenamiento territorial, con mayor autonomía regional, control ciudadano, reconocimiento de territorialidades indígenas y afro, un régimen especial para San Andrés y un fortalecimiento del municipio como espacio de participación.
En justicia, Petro planteó una reforma en la que la Corte Constitucional se mantendría intacta, mientras que el resto del poder judicial se reorganizaría para ser, según dijo, independiente de la política y más cercano a la ciudadanía, con jueces y fiscales en el territorio.
El capítulo político incluiría cambios al sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, el voto obligatorio, las revocatorias, el control de los softwares electorales y la creación de un árbitro electoral no político.
Paz, seguridad y política exterior
Finalmente, la agenda de la Constituyente abarcaría el derecho a la paz y la implementación inmediata de los acuerdos firmados, el tratamiento del narcotráfico, la seguridad integral de los ciudadanos y la proyección internacional de Colombia. En este último punto, Petro mencionó la idea de una confederación de naciones grancolombianas, la paz en las Américas y el control estratégico del océano, el espectro electromagnético y la órbita geostacionaria.