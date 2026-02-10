Petro reveló el diseño del nuevo pasaporte colombiano y aseguró que será de los más seguros del mundo

El presidente Gustavo Petro presentó las primeras imágenes de lo que sería el nuevo pasaporte colombiano, un documento que, según afirmó, estaría por presentarse oficialmente y quedará bajo la dirección de la Imprenta Nacional.
Durante un consejo de ministros, el mandatario mostró el diseño preliminar de la libreta y aseguró que el nuevo pasaporte se posicionará entre los cuatro más seguros a nivel global.
Petro explicó que esta actualización responde a una “reestructuración profunda” del modelo de contratación, con el objetivo de erradicar presuntas irregularidades en el proceso de expedición.
Actualmente, el Gobierno avanza en un convenio que involucra a la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, en medio de cuestionamientos sobre la viabilidad del nuevo modelo.
Sin embargo, el nuevo esquema ha generado críticas y alertas por parte de organismos de control. La Contraloría General envió una carta a la ministra de Relaciones Exteriores advirtiendo sobre riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos en la implementación del modelo.
En una misiva de siete páginas, el ente de control señaló que, pese a que la Cancillería ha negado dichas advertencias, persisten retrasos frente a los términos previstos para adoptar plenamente el nuevo servicio. Además, aseguró que para garantizar la continuidad en la expedición se ha tenido que recurrir a mecanismos transitorios, lo que evidencia una gestión inoportuna y persistente.
La Procuraduría también se ha pronunciado en ocasiones anteriores, incluso solicitando tumbar el contrato entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes.