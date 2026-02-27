Petro se reunirá con bancos por billonario traslado de pensiones y nuevos impuestos de emergencia climática

El presidente Gustavo Petro anunció que sostendrá una reunión con la banca privada para tocar temas como el traslado de recursos pensionales y por los nuevos tributos en el marco de la emergencia climática.
El mandatario aseguró que el objetivo del encuentro es “aclarar cualquier confusión” y definir reglas claras frente a dos asuntos: los tiempos y mecanismos para que los fondos privados transfieran a Colpensiones los ahorros de afiliados que decidieron cambiarse de régimen, y el papel del sistema financiero en la reactivación de los territorios afectados por la crisis climática.
Según explicó, más de 25.000 cotizantes se trasladaron voluntariamente desde fondos privados hacia Colpensiones tras recibir la doble asesoría exigida por la norma, y 5.000 de ellos ya están pensionados en el régimen público. Sin embargo, afirmó que los recursos correspondientes aún no han sido transferidos.
La discusión con las entidades financieras girará en torno a los plazos y las formas de pago para evitar tensiones de liquidez en el sistema. El presidente reconoció que podrían existir presiones de corto plazo en los fondos privados y planteó que se buscarán esquemas que impidan “choques financieros innecesarios”.
También se abordará el periodo de transición fijado hasta el 16 de julio por la Corte Constitucional, durante el cual los afiliados pueden decidir libremente cambiar de régimen. Petro sostuvo que, mientras siga vigente la Ley 100 de 1993, los recursos de quienes se trasladan deben pasar a Colpensiones para respaldar el pago de mesadas. Añadió que, de haberse definido ya la reforma pensional, esos dineros irían al Banco de la República.
Los impuestos de la emergencia económica
El segundo eje de la conversación con el sector empresarial será la participación del sistema financiero en la atención de la emergencia económica decretada por el Gobierno.
Petro defendió los nuevos tributos propuestos al sector financiero, a empresas de generación hídrica y a grandes compañías de extracción de hidrocarburos, y señaló que no deben entenderse como una exacción arbitraria sino como instrumentos contemplados en los estados de excepción y en la legislación de gestión del riesgo.
Según el presidente, la meta es que estos recursos permitan relanzar una política de crédito para reactivar las zonas afectadas, promover nuevos equilibrios ambientales y acelerar la recuperación económica de las comunidades impactadas por la crisis climática.
La reunión con la banca, en ese contexto, busca fijar condiciones operativas y financieras que viabilicen tanto el traslado de ahorros pensionales como la participación del sector en la estrategia de recuperación.
—