PIB de Bogotá creció 3,9 % en el primer trimestre de 2025, los eventos siguen apalancando la economía

La economía de Bogotá mostró un crecimiento sólido al inicio de 2025. Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Producto Interno Bruto (PIB) de la capital creció 3,9 % en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2024.
De acuerdo con el DANE, el mayor impulso provino de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, junto con otras actividades de servicios y las actividades de los hogares como empleadores o productores de bienes y servicios para uso propio, que crecieron 16,9 % y aportaron 1,1 puntos porcentuales a la variación anual del PIB de Bogotá.
En segundo lugar, el conjunto de actividades de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, así como alojamiento y servicios de comida, registró un crecimiento de 4,4 %, con una contribución de 1,1 puntos porcentuales al resultado total.
También se destacó el desempeño de la administración pública y defensa, los planes de seguridad social, la educación y las actividades de atención de la salud humana y servicios sociales, que crecieron 5,0 % y aportaron 0,8 puntos porcentuales al crecimiento económico de la ciudad.
Bogotá acelera frente al trimestre anterior
En la comparación trimestral, el PIB de Bogotá ajustado por efectos estacionales y de calendario creció 1,1 % frente al cuarto trimestre de 2024, lo que evidencia una aceleración de la actividad económica en la capital.
En este periodo, las actividades artísticas, de entretenimiento y otros servicios crecieron 5,3 %, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos. La construcción registró una expansión de 2,2 %, mientras que la explotación de minas y canteras aumentó 2 %, mostrando señales de recuperación tras varios trimestres de bajo desempeño.
