Piden la renuncia de la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz: estas son las razones

El concejal Julián Forero radicó formalmente una moción de censura contra la secretaria distrital de Movilidad, Claudia Díaz, argumentando incumplimiento de funciones, falta de resultados y un agravamiento sostenido de la crisis de movilidad en la capital.
Según Forero, Bogotá atraviesa una “emergencia diaria” en materia de tránsito, con niveles de congestión que ubican a la ciudad entre las 10 urbes con peor movilidad en el mundo, sin que la administración distrital haya presentado soluciones efectivas.
“Si Bogotá no camina segura, tampoco rueda segura. La movilidad es un derecho, no un negocio”, afirmó el concejal, quien señaló que la gestión de Díaz ha estado marcada por incompetencia administrativa, pérdida de control institucional y decisiones que afectan directamente a conductores, motociclistas y ciudadanos.
Principales razones de la moción de censura
El cabildante sustentó su solicitud de separación del cargo en una serie de hechos que, asegura, evidencian fallas estructurales en la Secretaría de Movilidad:
- Presuntas irregularidades en contratos de grúas, patios y señalización.
- Procesos contravencionales con vulneración de derechos y del debido proceso.
- Falta de devolución de dineros a conductores absueltos de comparendos.
- Más de 400 denuncias por suplantación en permisos de pico y placa para personas con discapacidad.
- Abuso de autoridad por parte de agentes de tránsito e imposición de comparendos fuera de servicio.
- Cámaras de fotodetección enfocadas en sancionar y no en reducir la siniestralidad.
- Incumplimiento de la mesa de conductores y de la Comisión de Tránsito obligatoria por ley.
- Falta de garantías en zonas de parqueo, semáforos dañados y vías en mal estado sin respuesta oportuna.
- Baja ejecución del Plan de Desarrollo en movilidad, cercana al 30 %, con metas entre 10 % y 40 % de avance.
Hallazgos de la Contraloría de Bogotá
Forero también citó informes de la Contraloría de Bogotá que advierten presuntas irregularidades financieras y contractuales dentro de la Secretaría, entre ellas:
- $6.500 millones en un contrato con la ETB por consultas al RUNT consideradas injustificadas.
- $180 millones en planes de datos para bodycams sin soporte claro.
- Incumplimientos en la exoneración de cobros de grúas y patios a ciudadanos no infractores.
- Más de $16.000 millones en deficiencias del proyecto de zonas de parqueo pago.
“No es justo que Bogotá siga pagando los platos rotos de una gestión fallida. Los ciudadanos merecen soluciones reales, no excusas ni intereses particulares”, sostuvo el concejal.
El concejal advirtió que, aunque varios cabildantes estarían dispuestos a respaldar la moción por la mala gestión evidenciada, presuntamente acuerdos políticos con la Alcaldía Mayor estarían frenando la decisión.
“Bogotá no puede seguir detenida por la ineficiencia de una funcionaria que presuntamente protege los intereses de unos pocos. La gente merece soluciones reales, no negocios con el bolsillo ciudadano”, enfatizó.
Finalmente, Forero aseguró que conductores, motociclistas y ciudadanos esperan que Claudia Díaz deje el cargo y que la movilidad vuelva a enfocarse en el bienestar colectivo, en medio de una de las crisis viales más profundas que ha enfrentado Bogotá en los últimos años.