Pintuco obtuvo Declaraciones Ambientales de Producto para artículos de su portafolio

Pintuco, una marca de la compañía AkzoNobel, se convirtió en la primera empresa de pinturas del país en obtener Declaraciones Ambientales de Producto (EPD por sus siglas en inglés) para nueve productos, las cuales fueron verificadas por Labeling Sustainability, un tercero independiente autorizado a nivel global.
Para entrar en contexto, el entorno construido es un actor relevante frente al cambio climático, al ser responsable de alrededor del 34 % de las emisiones globales de CO2, según el World Green Builing Council, y cerca del 16 % de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Colombia, según el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible (Cccs).
En ese sentido, Fernando Domingues, presidente de Pintuco y AkzoNobel en Colombia, sostuvo que “las Declaraciones hacen parte de nuestro compromiso con el sector de la construcción. A través de ellas, contribuimos a que los constructores logren certificaciones en construcción sostenible como LEED, CASA Colombia y Envision. Además, esta iniciativa está alineada con nuestro propósito de desarrollar recubrimientos que interactúen de manera positiva con el entorno, generen confort y optimicen los procesos de quienes los aplican y los disfrutan”.
Productos que obtuvieron EPD e impacto
A detalle, los productos Pintuco que obtuvieron las EPD son: estucos (Estuco Acrílico Multiuso, Estucomastic dos en uno), pinturas exteriores (Koraza Pro 550 Graniplast Premium Esgrafiado) y pinturas interiores (Alta Asepsia, Viniltex Pro 450 y Pro 650; Intervinil Pro 200 y Pro 400), todos producidos en la planta ubicada en el municipio de Rionegro, en Antioquia.
Para Angélica Ospina, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible (Cccs), organización que reúne a actores que trabajan en toda la cadena de valor de la construcción, el logro de las declaraciones ambientales verificadas es un gran paso dentro del sector ya que, al seleccionar un material en función de su perfil ambiental, se puede lograr reducir la huella de carbono de una edificación. Alineándose con las metas de la Hoja de Ruta Nacional de Edificaciones Neto Cero Carbono, donde para 2030 se espera un uso generalizado de EPD en el país.
Adicionalmente, durante el primer semestre del año, el 34,8 % del área licenciada para vivienda está en búsqueda de una certificación en construcción sostenible, según cifras del Cccs.
De esta manera, Pintuco facilita que los sistemas de certificación sostenible como CASA (una certificación enfocada en vivienda sostenible y saludable en Colombia que está mejorando la calidad de vida de más de 81.400 familias) y LEED (que cuenta con más de 700 proyectos registrados), continúen su expansión en el país.