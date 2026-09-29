Piscilago de Colsubsidio alcanza la categoría Oro en la certificación Basura Cero

El Parque Acuático y de Conservación Piscilago recibió la certificación Basura Cero en categoría Oro, otorgada por Icontec y Global Zero Waste, por las acciones que desarrolla para reducir, reutilizar y aprovechar los materiales utilizados en sus actividades.
El reconocimiento es resultado del trabajo que desarrolla Colsubsidio en su estrategia de sostenibilidad, con acciones orientadas en este caso, al ámbito ambiental. En el turismo, esta visión se traduce en prácticas que buscan proteger los territorios, hacer un uso responsable de los recursos y fortalecer la conservación de los ecosistemas donde está presente.
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“En Piscilago desde 2023 hemos trabajado en la gestión de los materiales, incorporando la economía circular para reducir su consumo, prolongar su vida útil y encontrar nuevas formas de aprovechamiento. Solo en el último año, gestionamos más de 334 toneladas de residuos, convirtiéndolos en nuevos recursos”, contó Juan Camilo Rodríguez, gerente de Hotelería y Turismo de Colsubsidio.
Para alcanzar esta categoría, Piscilago analizó más de 3.000 referencias de insumos utilizados en sus actividades e implementó 55 acciones bajo el enfoque de las 9R: repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, recuperar y reciclar. Este proceso permitió identificar alternativas para reducir el consumo, extender la vida útil de diferentes elementos y reincorporarlos a nuevos ciclos de aprovechamiento.
En 2025, los resultados se reflejaron en más de 239 toneladas de residuos orgánicos mediante compostaje, más de 21 toneladas de residuos que evitaron ser enviadas al relleno sanitario, más de 7 toneladas de elementos en desuso reutilizadas dentro del parque y más de 67 toneladas de papel, cartón, metales y otros materiales reincorporadas a diferentes cadenas productivas.
Finalmente, la educación ambiental también ha sido parte fundamental de este proceso, pues más de 449.000 personas fueron capacitadas y/o sensibilizadas frente a temas de conservación, contribuyendo al fortalecimiento tanto del Sistema de Gestión de Basura Cero como del Sistema de Gestión Ambiental de Piscilago.