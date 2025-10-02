Restaurantes y gastronomía Estilo de vida

Pizza Master dejó derrama económica por más de $9.000 millones: ¿quiénes fueron los ganadores?

En esta edición la votación aumentó un 30 % en comparación con el 2024.

Pizza Master
Pizza Master 2025. Foto: tomada del perfil de Tulio Recomienda.

El Pizza Master 2025, que se llevó a cabo del 22 al 28 de septiembre, le dejó al país y a los empresarios y/o emprendedores importantes resultados. Solo durante esos 7 días, se vendieron 368.400 pizzas.

Y, según reveló Tulio Zuluoaga, organizador del evento, la derrama económica en el país fue superior a los $9.000 millones, incluyendo bebidas.  “Sin dudarlo un segundo este fue uno de los eventos más increíbles en la historia del Master”, señaló.

De igual manera, indicó que se registró un crecimiento del 30 % en la votación en comparación con 2024 y que este año hubo 85.000 votos válidos.

Los ganadores

Medellín y Antioquia

Pizzaiolo

Pane e Pomodoro

Hasta La Pizza Baby

D’Lucca

Filipo Pizzeria

Red House (Copacabana)

Restaurante Corrientes (Envigado)

Ricotta Sibarita Pizzería (Bello)

Antonella’s Pizza (Sabaneta)

Volare Pizza e Pasta (San Antonio de Pereira)

Tacabanda (El Retiro)

Pizzas Con Sentido (Rionegro y La Ceja)

Orientinni (Carmen de Viboral, Santuario y Marinilla)

Pizzas Sam & Co. (Guarne)

Pizzarella (Girardota)

La Plazuela Pizzería (Santa Fé de Antioquia)

Bogotá y Cundinamarca

Pizzarola

Pizzarola. Foto: tomada de @pizza.rola.
Pizza a la Piedra

Clandestine Pizza

Indizio

Pepe y Roni

Julietta Cocina De Autor (Villeta)

Terra (Cajicá)

Ripiena Restaurante Bistro (Chía)

La Morella (Zipaquirá)

Bucaramanga

Radioactiva

Matera Pizza e Vino

Terra Patagonia

Caprichos – Quicio

Necio Gastrobar

Stay Fresko Pizzería (Girón)

Pizzarrón (Floridablanca)

Paul’s Pizza (Piedecuesta)

Santa Marta

La Fresca Trattoria

La Muzzeria

Artesanal Restobar

Tutto Delizioso

Celia Pizzería

The Beer Garden (Rodadero)

Cartagena y Bolívar

Da Pietro

Luchiana Pizza

Rooftop By Listo

Sorrentina en Panorámica

Soho Pizza

Francisco’s Pizza y Pasta (Turbaco)

Barranquilla

Tropique

Enzo Terraza

Tomatina

Loe Café

Atávica

Cali y Valle del Cauca

Viva L’ Italia

Artesana Pizza

El Castillo Artesano

La Ñapa

Constantina Pizzería

Oporto Lunch (Palmira)

Mystica Pizzería Artesanal (Tuluá)

Casa Vittoria Pizzería (Dapa)

La lista completa por ciudades se puede consultar en https://tuliorecomienda.com/2025/10/01/ganadores-pizza-master-2025/.

