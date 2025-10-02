Pizza Master dejó derrama económica por más de $9.000 millones: ¿quiénes fueron los ganadores?

El Pizza Master 2025, que se llevó a cabo del 22 al 28 de septiembre, le dejó al país y a los empresarios y/o emprendedores importantes resultados. Solo durante esos 7 días, se vendieron 368.400 pizzas.
Y, según reveló Tulio Zuluoaga, organizador del evento, la derrama económica en el país fue superior a los $9.000 millones, incluyendo bebidas. “Sin dudarlo un segundo este fue uno de los eventos más increíbles en la historia del Master”, señaló.
De igual manera, indicó que se registró un crecimiento del 30 % en la votación en comparación con 2024 y que este año hubo 85.000 votos válidos.
Los ganadores
Medellín y Antioquia
Pizzaiolo
Pane e Pomodoro
Hasta La Pizza Baby
D’Lucca
Filipo Pizzeria
Red House (Copacabana)
Restaurante Corrientes (Envigado)
Ricotta Sibarita Pizzería (Bello)
Antonella’s Pizza (Sabaneta)
Volare Pizza e Pasta (San Antonio de Pereira)
Tacabanda (El Retiro)
Pizzas Con Sentido (Rionegro y La Ceja)
Orientinni (Carmen de Viboral, Santuario y Marinilla)
Pizzas Sam & Co. (Guarne)
Pizzarella (Girardota)
La Plazuela Pizzería (Santa Fé de Antioquia)
Bogotá y Cundinamarca
Pizzarola
Pizza a la Piedra
Clandestine Pizza
Indizio
Pepe y Roni
Julietta Cocina De Autor (Villeta)
Terra (Cajicá)
Ripiena Restaurante Bistro (Chía)
La Morella (Zipaquirá)
Bucaramanga
Radioactiva
Matera Pizza e Vino
Terra Patagonia
Caprichos – Quicio
Necio Gastrobar
Stay Fresko Pizzería (Girón)
Pizzarrón (Floridablanca)
Paul’s Pizza (Piedecuesta)
Santa Marta
La Fresca Trattoria
La Muzzeria
Artesanal Restobar
Tutto Delizioso
Celia Pizzería
The Beer Garden (Rodadero)
Cartagena y Bolívar
Da Pietro
Luchiana Pizza
Rooftop By Listo
Sorrentina en Panorámica
Soho Pizza
Francisco’s Pizza y Pasta (Turbaco)
Barranquilla
Tropique
Enzo Terraza
Tomatina
Loe Café
Atávica
Cali y Valle del Cauca
Viva L’ Italia
Artesana Pizza
El Castillo Artesano
La Ñapa
Constantina Pizzería
Oporto Lunch (Palmira)
Mystica Pizzería Artesanal (Tuluá)
Casa Vittoria Pizzería (Dapa)
La lista completa por ciudades se puede consultar en https://tuliorecomienda.com/2025/10/01/ganadores-pizza-master-2025/.