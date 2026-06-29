Polo Ralph Lauren refuerza su apuesta por Colombia con la apertura de su tienda más grande 

Polo Ralph Lauren refuerza su apuesta por el mercado colombiano. La firma anunció la apertura de su tienda más grande en el país, un espacio con el que busca consolidar su presencia local y acercar a los consumidores su propuesta de moda inspirada en la elegancia clásica y el estilo de vida asociado a la marca.
El nuevo establecimiento estará ubicado en el Centro Comercial Andino y contará con una oferta de prendas y accesorios para hombre, mujer y niños.
Más allá de la propuesta comercial, la compañía destacó que el diseño del espacio busca convertirse en un elemento diferenciador. La tienda incorpora una fachada de vidrio con detalles en bronce e iluminación exterior, mientras que en el interior predominan materiales como roble, piedra y madera, acompañados de mobiliario elaborado a medida y una selección de obras de arte.
Con esta apertura, Polo Ralph Lauren se suma a la evolución del segmento premium en Colombia, impulsada por la llegada y expansión de marcas internacionales que continúan fortaleciendo la oferta de moda de alto valor agregado en el país.
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En ese contexto, María Patricia Andrade, gerente general del centro comercial, señaló que estas transformaciones responden directamente a un consumidor más sofisticado, que redefine su relación con las marcas y con los espacios de compra.
“Las tendencias globales del consumo premium nos muestran un cliente cada vez más exigente, que valora la experiencia integral por encima del producto aislado”, señaló.
Andrade destacó que el centro comercial ha venido fortaleciendo esta propuesta con iniciativas como la Calle de la Cultura, que integra moda, arte y gastronomía en un mismo ecosistema. Según explicó, la apuesta busca elevar la experiencia del visitante y consolidar un entorno donde las marcas puedan expresar su identidad de forma más profunda y relevante.