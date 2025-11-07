En Colombia se venderá la única versión de este Porsche

En el marco de los 30 años de Porsche en Colombia, Autoelite S.A.S., importador oficial de la marca, presentó un exclusivo 911 GT3 con paquete Touring 2025, único en el mundo, el cual marca el debut del nuevo Proyecto Sonderwunsch ‘Icons of Latin America’.
Su diseño se inspira en la biodiversidad de la selva amazónica colombiana y en uno de sus habitantes más misteriosos: el ocelote. El exclusivo vehículo es terminado en Paint to Sample Forest Green Metallic.
Los detalles en Centenaire Silve en el marco de la pagoda de la luz trasera, la aleta gurney pintada en el alerón trasero, las manijas de las puertas, la carcasa del espejo exterior, el marco de la rejilla de entrada trasera y el logotipo ‘Porsche’ en la parte trasera, proporcionan un contraste impactante en el exterior del vehículo, y evocan las molduras cromadas de los primeros Porsche 911 de la década de 1960, conectando este automóvil GT moderno con su legado de marca.
Incluso las ruedas de aluminio forjado de 20/21 pulgadas están pintadas en Forest Green Metallic con finas líneas en Centenaire Silver en la cara.
Así es el Porsche 911 GT3
Al interior, este carro tiene un pelaje marrón dorado marcado con rosetas negras y paquete Touring. La mayor parte del habitáculo está terminado en cuero Cohiba Brown combinado con costuras cruzadas en Crema y Truffle Brown.
Los asientos deportivos mezclan Cohiba Brown con centros en tela Pepita, una paleta de Truffle Brown, Negro y Cream White.
Los reposacabezas están grabados con la silueta del ocelote. Este diseño se inspiró directamente en las señales de tráfico colombianas que advierten a los conductores sobre cruces de fauna silvestre.
Además, tiene una placa exclusiva en ambos pilares B, terminada en Centenaire Silver, que combina el logotipo de Porsche Latin America con la inscripción ‘Iconos de Latinoamérica’.
Los protectores de umbral iluminados llevan no solo el logotipo GT3, sino también inscripciones que marcan ambos aniversarios: ‘30 Años de Autoelite’ en el lado del conductor y ‘25 Años de Porsche Latin America’ en el lado del pasajero, recordando su propósito conmemorativo.
La mayoría de las piezas interiores, como la carcasa del reloj Sport Chrono, el tablero superior e inferior, los marcos y las rejillas de ventilación, están envueltas en fino cuero Cohiba Brown, cosido en Truffle Brown.
Recomendado: Mazda revela perspectiva de ventas para 2026 y lanzamientos con innovación para movilidad en Colombia
El volante es en cuero Cohiba Brown, presenta una marca de 12 en punto en Truffle Brown, símbolo de precisión y detalle; el revestimiento del techo es en Race-Tex en Truffle Brown y las alfombras, cinturones de seguridad y paneles interiores fueron confeccionados en tonos complementarios.
Cabe mencionar que la iniciativa ‘Icons of Latin America’ celebrará ocasiones significativas mediante autos únicos, configurados localmente como un tributo a la belleza, identidad y espíritu de esta diversa región.
Cada automóvil será meticulosamente individualizado por expertos de Sonderwunsch, inspirándose en la cultura, flora, fauna y tradiciones particulares de los diferentes países donde Porsche Latin America tiene presencia.