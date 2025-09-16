Porvenir lanza producto en pensiones voluntarias para promover el ahorro para el retiro: estos son los detalles

Según el Observatorio Fiscal de la universidad Javeriana en Colombia, solo uno de cada cuatro adultos mayores logra acceder a una pensión. Esta realidad, sumada a la transformación demográfica que atraviesa el país, donde la población envejece y cada vez nacen menos niños, plantea grandes retos de la cara al ahorro que les permitan a los colombianos contar con mayor seguridad y tranquilidad en la etapa de retiro.
Actualmente, según el DANE, cerca del 14,4 % de la población —equivalente a unos 7,6 millones de colombianos— tiene más de 60 años. Para el año 2060, esta proporción podría ascender a casi el 35 %, lo que significa que en pocas décadas la pirámide poblacional estará invertida, con más personas mayores que jóvenes.
De hecho, según proyecciones de la ONU, en 2033 Colombia tendrá igual número de niños que de adultos mayores. En el último año los nacimientos se redujeron un 13,7 % frente al periodo anterior. En otras palabras, la sociedad está envejeciendo a un ritmo acelerado y requiere prepararse.
A ello se suma que los colombianos están viviendo más tiempo. Estadísticas del DANE muestran que en 1993 la esperanza de vida apenas superaba los 69 años, mientras que hoy alcanza los 76,4 años. Este contexto hace evidente la necesidad de impulsar estrategias que sensibilicen y eduquen sobre la importancia de planear el retiro con anticipación, fortaleciendo la cultura previsional.
Nuevo producto de Porvenir para el ahorro
En este escenario, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, empresa del grupo Aval, anunció el lanzamiento de +Porvenir Retiro, un nuevo producto de ahorro que busca fomentar el ahorro voluntario como complemento a la pensión obligatoria.
Este producto del portafolio de pensiones voluntarias de Porvenir está dirigido a trabajadores independientes, empleados, emprendedores y cualquier persona interesada en prepararse financieramente para su futuro.
Ofrece planes de ahorro a 10, 15 y 20 años, con plena flexibilidad en los aportes: no exige un monto mínimo obligatorio, permite disponer de los recursos después de dos años de permanencia por aporte y otorga incentivos por la constancia en el ahorro, que pueden alcanzar hasta el 1 % del saldo administrado, con un tope máximo de $1 millón.
“El retiro no debe dejarse al azar. Es fundamental que las personas evalúen cuánto necesitan ahorrar para el futuro, conozcan el estado de su pensión actual y tengan claridad sobre las brechas que deben cerrar para alcanzar una jubilación tranquila”, afirmó Juan Pablo Nader, gerente nacional de Pensiones Voluntarias de Porvenir.
Una persona con un ingreso de $8,5 millones que ahorre el 9,5 % de su salario ($800.000 mensuales durante 20 años, con un aporte inicial de $2 millones) acumularía $194 millones en aportes y se generarían rendimientos cercanos a los $82,8 millones y un total proyectado de $276,8 millones.
Esto se traduce en pagos trimestrales en la etapa de desacumulación, o sea cuando se cumpla el tiempo del portafolio (20 años), cercanos a $15,2 millones durante cinco años.
De acuerdo con el directivo, “lo importante es tener un horizonte de ahorro que cubra las metas a largo y en lo posible ver esta solución +Porvenir Retiro como una oportunidad de ir construyendo y buscando asegurar un mayor respaldo en la etapa de retiro”.
Con el lanzamiento de +Porvenir Retiro, la AFP enfatizó que continúa evolucionando para brindar soluciones de ahorro para los colombianos que apalanquen su progreso financiero y bienestar financiero sostenible.