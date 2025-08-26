Precio de alimentos: Papa que se puso barata y la ofertan a $700 libra

Todos los días ingresan a Corabastos, la central de abastos más grande del país, miles de productos agrícolas destinados a abastecer tanto a las tiendas de barrio como a los hogares colombianos. Este flujo constante de alimentos permite mantener la distribución, aunque los precios y la disponibilidad están sujetos a variaciones originadas por factores climáticos, económicos y logísticos que inciden en la cadena de suministro.
Entre los productos que más impactan a la canasta básica se encuentra la papa, alimento fundamental en la dieta de los colombianos. En los últimos días, su precio ha mostrado diferentes comportamientos: algunas variedades presentan tendencia a la baja, mientras que otras mantienen estabilidad en el mercado mayorista y en los puntos de venta al detal.
¿Cómo está el precio de la papa?
De acuerdo con cifras de Corabastos y con el componente de precios mayoristas SIPSA del DANE, las principales referencias de papa han mostrado estabilidad o reducción en sus precios. Con el fin de contrastar esta información, Valora Analitik consultó diversas tiendas de barrio en Bogotá, donde se encontró que los valores de venta por libra reflejan, en general, los precios de la central mayorista.
Es importante aclarar que las cifras de Corabastos corresponden a compras al por mayor, por lo que al detal pueden presentarse variaciones. A continuación, se presentan los precios de algunas de las variedades más demandadas:
- Papa pastusa (bulto de 50 kilos): $40.000. En tiendas de barrio, el precio por libra es de $600, con tendencia a la baja.
- Papa R12 industrial (bulto de 50 kilos): $60.000. En tiendas, el valor por libra se ubica en $1.100, con tendencia estable.
- Papa R12 negra (bulto de 50 kilos): $60.000. En tiendas, la libra también se comercializa en $1.100, con tendencia estable.
- Papa R12 roja (bulto de 50 kilos): $40.000. En tiendas, la libra se vende a $700, mostrando estabilidad.
- Papa sabanera (bulto de 50 kilos): $160.000. En tiendas, el precio por libra llega a $3.100, con tendencia a la baja.
- Papa suprema (bulto de 50 kilos): $40.000. En tiendas, el valor por libra es de $800, con comportamiento estable.
A diferencia de las variedades anteriores, la papa criolla ha registrado cambios más notorios en sus precios. Según los últimos reportes de SIPSA, el valor del bulto de 45 kilos de papa criolla limpia se ubica entre un mínimo de $200.000 y máximo de $220.000. Por su parte, el bulto de 50 kilos de papa criolla sucia oscila entre $180.000 y $200.000.
Recomendado: ¿Qué tan caro seguirá el precio de los alimentos en Colombia en 2026?: Expertos del BanRep responden
Al comparar estos datos con los precios de Corabastos, se observan diferencias. La papa criolla lavada, en presentación de bulto de 50 kilos, se cotiza en $220.000. En tiendas de barrio, la libra alcanza los $4.400, con tendencia a la estabilidad. En este caso, la variación está asociada al peso de los bultos entre lo reportado por el DANE y lo comercializado en la central.
En cuanto a la papa criolla sucia, el bulto de 50 kilos se vende en Corabastos a $150.000, es decir, $30.000 menos que el rango reportado por el DANE. En tiendas, el precio por libra se ubica alrededor de $2.900.