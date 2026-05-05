Premercado | Aumento de tensiones en el estrecho de Ormuz y nueva amenaza de Trump mueven mercados; petróleo baja

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados asiáticos cayeron el martes mientras el interés por el riesgo se veía afectado por el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz, mientras que los mercados australianos bajaron antes de una esperada subida de los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva.
Los mercados en Japón, China y Corea del Sur permanecieron cerrados, manteniendo bajos los volúmenes de negociación regionales.
El ASX 200 de Australia cayó un 0,6 % antes de una esperada subida de los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva.
Se espera que el RBA suba los tipos en 25 puntos básicos, su tercer movimiento de este tipo este año, mientras el banco central lidia con un resurgimiento de la inflación.
Las preocupaciones sobre el impacto inflacionario del conflicto con Irán, a medida que los precios mundiales del petróleo y el gas subían, se sumaron a las perspectivas restrictivas del RBA, ya que el banco central había citado las interrupciones relacionadas con Irán como un importante motivador de su subida de tipos de marzo.
Además, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,8 %, presionado por un giro en las acciones tecnológicas locales, que siguieron las pérdidas nocturnas en Wall Street.
Las tecnológicas también se vieron presionadas por algunas tomas de beneficios, después de que el optimismo sobre la inteligencia artificial impulsara un fuerte repunte en el sector en las últimas semanas.
En general, las acciones asiáticas también retrocedieron en su mayoría. El índice Straits Times de Singapur cayó un 0,3 %, mientras que los futuros del índice Nifty 50 de India se mantuvieron estables.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas suben en torno al 1 % por el leve abaratamiento del precio del petróleo, pese al intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán.
Destaca la subida del 2,05 % de Milán, mientras que Madrid avanza el 1,35 %; el índice Euro Stoxx 50 el 1,33 %, Fráncfort el 1,08 % y París el 0,64 %. Londres, cerrada ayer, pierde el 0,96 %.
En España se conocieron estadísticas laborales, con un descenso del paro en 62.700 personas en abril, con lo que el número de desempleados bajó a 2,36 millones. Mientras, el interés de la deuda alemana a largo plazo bajó 1,5 puntos básicos, hasta el 3,069 %.
Mercados de EE. UU. y América
Irán ha responsabilizado a EE.UU. este martes de matar a cinco personas en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán, mientras que el ejército estadounidense dijo haber destruido cinco lanchas rápidas iraníes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán después de que este país asegurara haber atacado dos cruceros estadounidenses, lo que fue desmentido por el mando militar de este país. Además, la República Islámica bombardeó a Emiratos Árabes Unidos.
Adicionalmente, esta tarde se conocerán datos de actividad en el sector servicios de Estados Unidos, donde se publicarán las ofertas vacantes de empleo (encuesta Jolts), estadísticas de vivienda y la balanza comercial de marzo.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Durante gran parte de la guerra, que ya lleva más de dos meses, el estrecho de Ormuz ha estado efectivamente cerrado al tráfico de petroleros debido a la amenaza de ataques iraníes.
Los precios del petróleo se han disparado como resultado, alimentando temores de un repunte inflacionario que podría pesar sobre el crecimiento mundial, pero hoy martes se dieron la vuelta.
El barril de petróleo Brent baja el 1,24 % y se negocia a US$113,02. Hace poco más de una hora cayó hasta US$111,88, el 2,25 % menos respecto al cierre de ayer en US$114,44.
Por su parte, el crudo West Texas Intermediate, de referencia en EE. UU., cede ahora el 2,09 % hasta US$104,2.
Trump, que enfrenta una presión creciente por la guerra de parte de algunos legisladores estadounidenses, ha ofrecido pocos detalles sobre su plan para desbloquear el conducto, denominado “Proyecto Libertad”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha advertido a EE. UU. contra dejarse arrastrar a un “atolladero”.
El gas natural en el mercado europeo de Países Bajos se deprecia el 1,01 % hasta 48,12 euros el megavatio hora.
La onza troy de oro sube el 0,71 % y se negocia a US$4.554, mientras que la plata repunta el 1,21 % hasta US$73,65.
Finalmente, el bitcoin sube el 1,04 % y se cambia a US$80.769.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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