Premercado | Bolsas bajan con inversores a la expectativa de la disputa de Trump por Groenlandia y tensiones comerciales

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas cayeron el martes, extendiendo las profundas pérdidas de la sesión anterior mientras los inversores permanecían nerviosos por las exigencias del presidente de EE. UU. Donald Trump sobre Groenlandia.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,11 % este martes, lastrado por las tensiones económicas y geopolíticas entre Estados Unidos y varios países europeos por las aspiraciones de Washington de apropiarse de Groenlandia.
Mientras tanto, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,01 %, tras perder 0,35 puntos hasta los 4.113,65, la bolsa de Shenzhen se dejó 138,42 unidades (0,97 %), el Hang Seng de Hong Kong cede el 0,29 % y el principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, perdió un 0,39 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este martes con caídas en torno al 0,75 %, en medio de las tensiones comerciales y geopolíticas y en línea con los descensos de la víspera cercanos al 2 %, y ante la previsión de recortes en Wall Street cuando vuelva a abrir hoy tras permanecer cerrada desde el pasado viernes por festivo.
Con el euro apreciándose el 0,40 % y cambiándose a 1,169 unidades, la bolsa que más cede es la de Milán, el 0,78 %; seguida de Londres, con el 0,77 %; París, con el 0,76 %; Fráncfort, con el 0,67 %; y Madrid, con el 0,66 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 0,61 %.
En Alemania y en la eurozona se conocerá el dato de la encuesta ZEW de enero.
Los índices regionales se desplomaron el lunes después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara con aumentar los aranceles a varios aliados europeos a menos que se permita a EE. UU. comprar Groenlandia, un territorio autónomo danés.
Este tono negativo continuará el martes cuando los mercados estadounidenses reanuden sus operaciones, tras permanecer cerrados el lunes por festivo, y se espera que registren fuertes caídas.
Por otra parte, Trump indicó el lunes por la noche que se reunirá con varios funcionarios para discutir el asunto en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, pero también reiteró sus exigencias sobre Groenlandia, afirmando que “Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás”.
Los líderes europeos han rechazado ampliamente las demandas de Trump sobre Groenlandia, y se les vio preparando medidas de represalia si el presidente procede con sus aranceles –con una decisión que se tomará en una reunión de emergencia de los líderes de la UE el jueves–, aumentando la perspectiva de una disputa comercial transatlántica más amplia.
En otra línea, la tasa de desempleo del Reino Unido se mantuvo en un nivel elevado en noviembre (5,1 %), mientras que el crecimiento salarial retrocedió (4,5 %).
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street volverá este martes a la actividad, tras permanecer ayer cerrada por el Día de Martin Luther King, y los futuros avanzan caídas que superan el 1 % tras cerrar el viernes con leves bajadas.
En EE. UU., el mercado estará pendiente de los datos sobre el cambio semanal de empleo del informe privado ADP y de la actividad de no fabricación de la FED de Philadelphia de enero.
Petróleo, materias primas y criptomoneda
Los precios del petróleo operaron de manera moderada el martes, consolidándose después de la volátil sesión anterior tras la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a varios países europeos importantes hasta que se llegue a un acuerdo para entregar Groenlandia a Washington.
En el mercado de materias primas, el oro registra un avance del 2,83 % y el precio de la onza se encuentra en US$4.725,239.
Por el contrario, el precio del petróleo desciende. En el caso del Brent, de referencia en Europa, el 0,47 % hasta los US$63,65 el barril, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., el 0,61 % hasta los US$58,97.
Más allá de las tensiones geopolíticas, la atención esta semana se centra en el informe mensual de la Agencia Internacional de Energía, que se publicará el miércoles.
Se observará el informe para obtener más indicios sobre los suministros de petróleo, ya que la AIE ha advertido repetidamente sobre un exceso de oferta que se está gestando para 2026.
El informe de la AIE llega apenas una semana después de que un informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo presentara una perspectiva positiva para la demanda en 2026 y 2027.
Por último, el bitcoin cae un 2,04 % y se encuentra en US$91.027.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
