Premercado | Bolsas atentas a elección de nuevo presidente de la Fed: este es el favorito de Trump y el mercado

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con atención en lo que vaya a pasar en EE. UU. con el anuncio del nuevo presidente de la Fed.
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,1 % este viernes, lastrado por la recogida de beneficios de los inversores en el sector tecnológico tras los recientes avances, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,96 %, el mercado de Shenzhen perdió el 0,66 % y el Hang Seng, a falta del cierre, pierde el 2,22 %.
El yen cotizaba un 0,7 % más alto, a 154,15, tras la publicación de datos que mostraron que la inflación al consumo en Tokio cayó a su nivel más bajo en casi cuatro años en enero.
Este dato suele actuar como un indicador adelantado de la inflación nacional, y apunta a una disminución sostenida de la inflación, lo que podría complicar los planes del Banco de Japón para subir los tipos de interés.
El par está en camino de caer casi un 2 % en enero, con la divisa japonesa recuperándose fuertemente desde mínimos de año y medio en medio de una mayor especulación sobre la intervención en el mercado de divisas por parte de Tokio, especialmente después de que la primera ministra Sanae Takaichi advirtiera sobre apuestas excesivas contra el yen.
Por otra parte, el yuan subió ligeramente hasta 6,9502, mientras que el dólar australiano cayó un 0,7% hasta 0,6973, pero se mantuvo cerca de un máximo de casi dos años.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la última sesión de la semana ligeramente al alza, salvo Londres que cae, intentando recuperarse de las pérdidas registradas al cierre de la sesión de ayer, en un día en el que el interés está puesto en el anuncio de la elección del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU.
En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,35 % y cambiándose a 1,192 dólares, la bolsa que más sube es la de Madrid, el 0,52 %, seguida de Milán, con el 0,34 %; Fráncfort, con el 0,13 %; y París, con el 0,02 %, mientras que Londres se deja en los primeros compases el 0,24 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,11 %.
En Europa destaca este viernes la publicación del PIB preliminar del cuarto trimestre en la eurozona, y será especialmente relevante el IPC de Alemania determinante para la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street cerró este jueves mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,11 %, después de que el mercado bursátil se viera lastrado por las cesiones en las acciones de las tecnológicas, el selectivo S&P 500 cedió un 0,13 % y el Nasdaq perdió un 0,72 %, mientras que los futuros apuntan caídas para los tres índices del 0,84 %, del 0,93 % y del 1,11 %, respectivamente.
El presidente Donald Trump anunciará hoy el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed), que sucederá al actual líder del banco central, Jerome Powell. Crecen las especulaciones de que nominará a Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal.
«Mucha gente piensa que es alguien que podría haber estado allí hace unos años», dijo Trump. «Va a ser alguien muy respetado, alguien conocido por todos en el mundo financiero».
Estos comentarios apuntan a Warsh, dado que el exgobernador de la Fed perdió ante Powell por el máximo cargo de la Fed en 2017, durante el primer mandato presidencial de Trump.
Además, Reuters informó que Warsh visitó la Casa Blanca para una reunión el jueves, mientras que tanto el Wall Street Journal como Bloomberg también han informado que la administración Trump se estaba preparando para nominar a Warsh como el próximo presidente de la Fed.
Warsh es visto como un defensor de tipos de interés más bajos, una visión más alineada con las opiniones de Trump durante el último año, pero también se considera una de las opciones menos radicales entre los diversos candidatos que se han sugerido públicamente para el cargo.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del oro cayeron bruscamente, retrocediendo desde niveles récord tras la noticia de que el presidente Trump anunciará hoy su candidato para el próximo presidente de la Reserva Federal.
Warsh, el nuevo favorito para el cargo, es visto como menos dovish que otros candidatos potenciales, y esto resultó en un rebote del dólar estadounidense, en detrimento de las materias primas denominadas en la moneda estadounidense.
El oro al contado cayó 3,1 % a US$5.184 dólares la onza, mientras que los futuros del oro para abril cayeron un 4,1 % a US$5.151.
Dicho esto, los precios han subido más del 20 % en lo que va de enero, dirigiéndose hacia una sexta ganancia mensual consecutiva y el mayor avance mensual desde 1982.
Otros metales preciosos también se enfriaron el viernes después de registrar fuertes oscilaciones esta semana. La plata al contado cayó un 7,3 % a US$106,07/oz, desplomándose desde un máximo histórico del jueves, mientras que el platino al contado cayó un 8,5 % a US$2.394/oz.
Los precios del petróleo también retrocedieron después de un rally de tres días, pero seguían camino de fuertes ganancias semanales mientras los traders centraban la atención en una posible acción militar estadounidense contra Irán.
Los futuros del Brent cayeron un 1,8 % a US$68,36 el barril, y los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate cayeron un 1,8 % a US$64,24 el barril.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
