Premercado | Bolsas mundiales operan mixtas tras decisión del Banco de Japón y caída del petróleo: Wall Street rebota

Bolsas de Asia-Pacífico
El Nikkei japonés subió el viernes después de que el Banco de Japón elevara su tipo de interés de referencia al 1,25 %, mientras que las bolsas asiáticas registraron ganancias generalizadas, impulsadas por la caída del precio del petróleo, que alivió las preocupaciones sobre la inflación, y por el rebote de Wall Street liderado por el sector tecnológico, que mejoró la confianza de los inversores.
El Nikkei 225 subió un 1,70 % hasta los 65.228 puntos, mientras que el Topix ganó un 0,20 % hasta los 4.102,51 puntos. El índice MSCI Asia Pacífico subió aproximadamente un 0,5 %.
El BOJ elevó los tipos en 25 puntos básicos en una votación de siete a dos, con dos responsables de la política monetaria en contra, y el gobernador Kazuo Ueda tiene previsto celebrar una rueda de prensa más tarde este viernes.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Algunos analistas calificaron el resultado como relativamente moderado, ya que los votos disidentes se interpretan como un freno al mensaje sobre nuevas subidas de tipos.
Por otro lado, el Kospi se disparó un 2,7 %, aunque acumula una caída de aproximadamente un 0,8 % en la semana. SK Hynix subió un 5,8 % y Samsung Electronics ganó un 3,4 %. Kioxia y Largan de Japón avanzaron un 7,14 %, Murata subió un 3,8 %, TDK sumó un 1,4 % y LG Innotek escaló un 5,5 %.
Finalmente, el CSI 300 de China ganó un 1,1 % hasta los 4.511,20 puntos, aunque acumula una caída de aproximadamente un 0,6 % en la semana, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái subió un 0,9 %. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,7 %.
Mercados de Europa
Las acciones británicas cayeron el viernes, ya que el prácticamente paralizado estrecho de Ormuz y la amenaza de Trump de escalar el conflicto contra Irán pesaron sobre los mercados, incluso cuando las ventas minoristas de agosto superaron ampliamente las previsiones.
El FTSE 100 caía un 0,31 %. El DAX alemán perdía un 0,44 % y el CAC 40 francés retrocedía un 0,38 %. La libra esterlina avanzaba un 0,07 % frente al dólar hasta 1,3367, apoyada por los datos domésticos.
El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos el jueves y reformó su marco de contracción cuantitativa, pausando todas las ventas de gilts hasta abril de 2027 y retirando de las ventas activas los bonos con vencimiento posterior a 2049, unos 120.000 millones de libras, mientras explora un mecanismo para transferir gilts directamente al Tesoro del Gobierno británico, sustituyendo la oferta de largo plazo por emisiones de menor duración.
Por su parte, los volúmenes de ventas minoristas en el Reino Unido subieron un 0,5 % en agosto, muy por encima de la previsión de consenso de una caída del 0,2 % y revirtiendo la bajada del 0,5 % registrada en julio, según la Oficina Nacional de Estadística.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron ligeramente el jueves por la noche, enfriándose tras los fuertes avances registrados en Wall Street gracias a la caída de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, después de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés.
Los futuros retrocedieron tras una sólida sesión en Wall Street, que repuntó después de encadenar tres días consecutivos de pérdidas previos a la subida de tipos del miércoles.
Las acciones de tecnología y de fabricantes de chips se encontraron entre las de mejor rendimiento del día, rebotando desde las fuertes caídas registradas a principios de esta semana, mientras los mercados dejaban atrás las preocupaciones sobre la desaceleración del desarrollo de la inteligencia artificial.
Wall Street se vio impulsado en parte por una caída en los precios del petróleo, en medio de algunos informes sobre la mejora de los flujos en Oriente Próximo, incluso mientras continuaban los combates entre Arabia Saudí y los hutíes.
El crudo borró sus ganancias semanales tras conocerse que Arabia Saudí estaba enviando más petróleo a compradores asiáticos a través de Omán, lo que ayudó a compensar algunas de las interrupciones de suministro causadas por la agresión hutí en el Mar Rojo.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo cayeron aún más en las primeras operaciones, en parte tras informes de que Arabia Saudí podría restaurar parte de la capacidad de su oleoducto Este-Oeste, dañado por los hutíes, en cuestión de días. China también habría pedido a Irán que frene a los hutíes.
El crudo Brent caía un 2,1 % hasta US$102,62 por barril, mientras que el WTI retrocedía un 1,8 % hasta US$100,10.
Mientras tanto, China, un comprador clave de petróleo iraní, también ha intensificado su actividad diplomática. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, instó a Washington y Teherán a ejercer moderación y reabrir el Estrecho de Ormuz, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, mantuvo consultas con funcionarios chinos y pakistaníes, según informaron los medios de comunicación.
Los esfuerzos de China han “alimentado las esperanzas de que la interrupción del suministro podría remitir”, señalaron analistas de Deutsche Bank en una nota.
En otra línea, los futuros del oro subían un 0,72 % hasta US$4.431,25, y el oro al contado ganaba un 1,14 % hasta US$4.390,68, impulsado por la demanda de activos refugio ante el conflicto en Oriente Medio en general.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—