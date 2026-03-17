Premercado | Inicia reunión clave de la Fed mientras continúa tensión geopolítica en Medio Oriente

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con movimientos volátiles ante el temor global generalizado por la guerra en Medio Oriente.
La guerra en Irán entró en su tercera semana con el presidente estadounidense Donald Trump pidiendo ayuda internacional para reabrir el cerrado estrecho de Ormuz.
Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia subió los tipos de interés en 25 puntos básicos como se esperaba este martes, mientras el banco central lidia con un resurgimiento de la inflación a finales de 2025 y posibles shocks en los precios de la energía por el conflicto en Oriente Próximo.
El RBA subió los tipos en un cuarto de punto porcentual al 4,1 %, su segundo movimiento de este tipo este año después de una subida similar en febrero.
Pero la subida de marzo fue mucho más conflictiva, con cuatro de los nueve miembros de la junta de política monetaria del banco votando a favor de mantenerlos inalterados.
Hablando en una rueda de prensa después de la reunión, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, dijo que todos los miembros de la junta vieron la necesidad de una subida, y que la única cuestión era sobre el momento, un comentario que los traders consideraron restrictivo.
«Los acontecimientos en Oriente Próximo siguen siendo muy inciertos, pero bajo una amplia gama de posibles escenarios podrían añadir a la inflación global y nacional», dijo el RBA en un comunicado.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas buscan dirección al inicio de las operaciones del martes, mientras los precios del petróleo repuntaban después de que varios aliados de EE. UU. rechazaran la solicitud del presidente Donald Trump de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz.
El índice Stoxx 600 había caído un 0,1 % hasta 598,08, el Dax en Alemania había descendido un 0,3 %, el CAC 40 en Francia se mantenía prácticamente sin cambios y el FTSE 100 en el Reino Unido había subido un 0,1 %.
Por otro lado, Finlandia, Países Bajos y el Reino Unido anunciaron el martes que están explorando un nuevo mecanismo para la financiación y adquisición de defensa, con el objetivo de lanzar la iniciativa para 2027.
Los tres aliados de la OTAN dijeron que el mecanismo buscaría agregar la demanda, impulsar la adquisición conjunta, acelerar la inversión en defensa y aumentar la disponibilidad de capacidades críticas como municiones mientras expanden los compromisos compartidos de defensa y seguridad.
El anuncio llega mientras las amenazas de actores hostiles, incluida la agresión rusa en Ucrania, están causando inestabilidad global y perturbando el orden internacional basado en reglas, según el comunicado conjunto.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. apuntan a la baja, mientras los traders evalúan los rechazos a los llamados de EE. UU. para ayudar a reabrir la vía marítima crítica del estrecho de Ormuz al sur de Irán.
El Nasdaq Composite sube un 1,2 % y el S&P 500 un 1,0 % en la jornada previa, impulsados por el avance de gigantes tecnológicos.
Meta subió un 3 % en premercado tras anunciar recortes de plantilla para financiar IA, mientras Micron avanzó un 4 % tras revisión al alza de su precio objetivo. Sin embargo, la volatilidad anualizada a 30 días se mantiene elevada: 16,5 % en el Nasdaq y 12,4 % en el S&P 500, reflejando nerviosismo.
La reunión de la Fed inicia hoy y terminará mañana miércoles y se espera que mantenga tipos sin cambios. Los mercados ya no descuentan un recorte hasta después de octubre, posponiendo expectativas por la tensión geopolítica y el repunte del petróleo.
Por otro lado, los fondos de renta variable estadounidenses registraron salidas netas récord de US$21.920 millones la semana pasada, la mayor desde enero, reflejando la preferencia por liquidez y activos defensivos. Los fondos monetarios captaron US$22.510 millones, máximo de ocho semanas.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo se mantienen arriba de los US$100 y elevan el riesgo de shock energético, subrayando las recientes preocupaciones sobre una interrupción prolongada del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.
Las compañías navieras de contenedores, deseosas de proteger la seguridad de las tripulaciones de los petroleros y con dificultades para encontrar seguros para los cruces, han optado por detener casi por completo las travesías a través del estrecho pasaje geográfico. Irán, mientras tanto, ha prometido no permitir que ningún barco que transporte mercancías que puedan beneficiar a EE. UU. o sus aliados atraviese el estrecho.
A primera hora del martes, un proyectil impactó a un petrolero anclado cerca de un puerto en los Emiratos Árabes Unidos, informó el New York Times. Citando al Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, el periódico dijo que el barco, que estaba cerca del puerto de Fujairah en el extremo sur del estrecho, solo tenía daños menores.
Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos también dijeron que un dron había sido la causa de un incendio en un centro clave de la industria petrolera.
A su vez, los precios del oro subieron por encima de niveles clave con la atención centrada en los precios del petróleo, la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, y una serie de próximas reuniones de bancos centrales esta semana.
Así, el oro ha flotado en un rango de 5.000-5.200 dólares/onza visto durante las últimas tres semanas.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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