Premercado | Hoy decisión de tasas de la Reserva Federal en EE. UU: esta es la rebaja que espera el mercado

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con atención en lo que pase con la Reserva Federal en las próximas horas.
La Bolsa de Tokio cerró mixta este miércoles, con un retroceso del 0,1 % en su principal índice, el Nikkei; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,23 %; el mercado de Shenzhen ganó el 0,29 %; mientras el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong, sube el 0,27 %.
En China, el índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,7 % interanual en noviembre, su ritmo de avance más alto en 2025 y también el más elevado desde febrero de 2024.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cotizan sin rumbo claro el miércoles, mientras los inversores esperan con cautela la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal prevista para hoy.
El índice DAX de Alemania bajaba un 0,1 % y el CAC 40 de Francia cedía un 0,1 %, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido subía un 0,1 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,06 %.
En el sector empresarial europeo, Tui reportó beneficios ajustados récord para el ejercicio fiscal 2025, superando su previsión ya elevada de agosto y marcando un aumento del 12,6 % respecto al año anterior, con la empresa turística alemana anunciando también su primer pago de dividendos.
El grupo noruego de servicios financieros Storebrand aumentó su objetivo de resultado de grupo para 2028, elevando su objetivo de rentabilidad sobre el capital del 14 % al 17 %.
Husqvarna actualizó sus objetivos financieros a largo plazo, con el fabricante sueco de productos de mantenimiento exterior y recreativos anunciando un importante programa de reducción de costes antes de su jornada de mercados de capitales.
Mercados de EE. UU. y América
Los índices en EE. UU. abrirán hoy ligeramente al alza, mientras los inversores se preparan para la muy anticipada -y potencialmente muy disputada- decisión de tipos de la Fed.
El informe del Departamento de Trabajo reforzó las expectativas de que la Fed probablemente recortará los tipos de interés al concluir su reunión el miércoles, pero ofrecerá una perspectiva más restrictiva para los próximos meses.
Según CME FedWatch, las probabilidades de una reducción de un cuarto de punto en los costes de endeudamiento se sitúan actualmente en aproximadamente el 88 %. En teoría, recortar los tipos -lo que la Fed ya ha hecho en septiembre y octubre, llevando su rango objetivo a entre 3,75 % y 4 %- puede ayudar a estimular la inversión y la contratación, aunque con el riesgo de reavivar las presiones inflacionarias.
Si bien los mercados confían ampliamente en que se avecina un recorte de tipos, informes de medios han señalado que los responsables de la política monetaria podrían estar inusualmente divididos sobre tal movimiento, citando preocupaciones sobre aumentos persistentes de precios y una relativa escasez de datos económicos recientes debido a un cierre gubernamental de duración récord. También está previsto que se dé a conocer un nuevo resumen de las proyecciones económicas de los miembros de la Fed.
Buscando apaciguar ambos lados del argumento político, se informa que el presidente de la Fed, Jerome Powell, está dispuesto a abogar por una reducción este mes y luego usar su conferencia de prensa posterior a la reunión para señalar que el listón será alto para cualquier flexibilización adicional.
Sin embargo, establecer este listón alto puede ser difícil. Para enero, los funcionarios habrán tenido la oportunidad de analizar cifras más actualizadas de empleo e inflación, y no está claro qué trayectoria política podrían respaldar estas cifras.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo suben ligeramente el miércoles, mientras los inversores sopesaban una fuerte caída en las reservas de crudo estadounidenses, las conversaciones de paz en Ucrania y un posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal previsto para hoy.
Los futuros del Brent subieron un 0,2 % hasta los US$62,05 por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. aumentaron un 0,2 % hasta los US$58,38 por barril.
Ambos contratos han caído casi un 3 % en las últimas dos sesiones, debido a la preocupación de que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría provocar la eliminación de las sanciones internacionales a las empresas rusas, lo que podría liberar la oferta de petróleo restringida.
Sin embargo, los datos del American Petroleum Institute, publicados el martes, mostraron que las reservas comerciales de crudo estadounidenses cayeron en 4,8 millones de barriles en la semana hasta el 5 de diciembre, una reducción mucho mayor que los aproximadamente 1,7 millones de barriles que esperaban los analistas.
La caída sugiere una demanda más fuerte o una oferta más ajustada, ofreciendo un impulso a corto plazo a la confianza del crudo, al igual que el esperado recorte de tipos de la Fed.
