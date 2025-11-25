Así será la 12° edición los Premios AIE, que reconoce a las áreas de investigaciones económicas en Colombia

En febrero de 2026 se entregarán los galardones correspondientes a la edición número 12 de los Premios AIE de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) que reconocerá a las Áreas de Investigaciones Económicas (AIE) de las Sociedades Comisionistas de Bolsa que realizan las predicciones más acertadas sobre la economía y el mercado de capitales.
Este galardón, apoyado por Fedesarrollo, busca destacar a las investigaciones económicas que ayudan a los inversionistas a procesar la información que deben analizar antes de decidir en qué activos invertir.
Para conocer a los ganadores, las votaciones para están abiertas en este momento y hasta el próximo 28 de noviembre de 2025, en donde los inversionistas e interesados podrán elegir entre alguna de las 12 categorías de este reconocimiento.
¿Cómo son los premios AIE y cuáles son sus categorías?
Estos premios buscan dar visibilidad y reconocimiento al trabajo de las áreas de investigaciones económicas que con sus análisis y proyecciones consolidan la confianza en el mercado de capitales y les brindan a los inversionistas insumos para la toma de decisiones.
La premiación se divide en dos grandes categorías, la primera es sector real, clasificado por tipo de activo en renta variable y renta fija.
En el caso de renta variable, cada área de investigación comparte un enlace con sus clientes para que ellos voten en este segmento. Así, los clientes pueden votar por la entidad que les envió el enlace o por cualquier otra que consideren relevante.
Para el sector institucional, el enlace de votación es enviado directamente por la Bolsa de Valores de Colombia a los principales actores del ecosistema financiero, como AFPs, fiduciarias y sociedades comisionistas de bolsa.
Son estos participantes quienes eligen al mejor analista en temas de investigación económica en el país.
Además de estas categorías, se premian pronósticos puntuales en cuatro subcategorías: agregados macroeconómicos, renta fija, TRM (Tasa Representativa del Mercado) y renta variable.
Cada una de estas subcategorías otorgará reconocimientos en los niveles de oro, plata y bronce, lo que resulta en un total de 12 galardones en este apartado.
Estos fueron los ganadores de los Premios AIE en 2025
Sector real
- Renta variable: Oro – Grupo Bancolombia / Plata – Alianza Valores / Bronce – Corficolombiana.
- Renta fija: Oro – Corficolombiana / Plata – Grupo Bancolombia / Bronce – Alianza Valores.
- Contexto macroeconómico: Oro – Banco de Bogotá / Plata – Grupo Bancolombia / Bronce – Corficolombiana.
Sector institucional
- Renta variable: Oro – Davivienda Corredores / Plata – Alianza Valores / Bronce – Grupo Bancolombia.
- Renta fija: Oro – Alianza Valores / Plata – Banco de Bogotá / Bronce – Corficolombiana.
- Contexto macroeconómico: Oro – Grupo Bancolombia / Plata – Corficolombiana / Bronce – Banco de Bogotá.
Pronósticos puntuales
- Renta variable: Oro – Casa de Bolsa / Plata – Davivienda Corredores / Bronce – Acciones y Valores.
- Renta fija: Oro – Grupo Bancolombia / Plata – Davivienda Corredores / Bronce – BBVA.
- Contexto macroeconómico: Oro – Alianza Valores / Plata – Grupo Bancolombia / Bronce – Corficolombiana.
- TRM: Oro – BBVA / Plata – Banco Davivienda / Bronce – Corficolombiana.
Innovación
- Innovación: Oro – Grupo Bancolombia / Plata – Banco de Bogotá / Bronce – Davivienda Corredores.