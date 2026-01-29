Soluciones tecnológicas para prevenir el hurto de motos en Colombia

Según el más reciente boletín de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, Colombia cerró 2025 con un año récord para el mercado de motocicletas.
Con datos consolidados del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el país registró 1,1 millones de motocicletas nuevas matriculadas, lo que representa un crecimiento del 34,94 % frente a 2024.
A nivel regional, el boletín destacó que los departamentos con mayor número de motocicletas registradas durante el año fueron Cundinamarca, con 205.936 unidades (18,72 %); Antioquia, con 177.675 (16,15 %); y Valle del Cauca, con 117.624 (10,69 %).
Además, durante diciembre se matricularon 112.310 motocicletas, un incremento del 30,86 % frente al mismo mes de 2024.
En este contexto de crecimiento del sector, también se incrementa la exposición al riesgo de hurto. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional y análisis de fuentes oficiales, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 31.600 robos de motocicletas en el país, con una alta concentración en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
Ante este panorama, Ituran, empresa especializada en geolocalización y monitoreo permanente, se posiciona como un aliado estratégico no solo para la recuperación de motocicletas, sino también para la prevención del delito.
A través de soluciones tecnológicas que permiten conocer la ubicación en tiempo real, detectar movimientos inusuales y activar alertas inteligentes, los propietarios pueden reaccionar de forma oportuna ante posibles intentos de hurto, aumentando las probabilidades de proteger su inversión.
“Sabemos que para muchos colombianos la moto no es solo un medio de transporte, sino su herramienta de trabajo y principal patrimonio. Protegerla con tecnología confiable no es un lujo, es una necesidad. En Ituran contamos con una tasa de recuperación superior al 90 % cuando el robo se reporta de manera oportuna”, señaló Juan Francisco Villamil, country manager de Ituran Colombia.
¿Cuáles son los beneficios para motos?
- Localización en tiempo real: permite conocer en todo momento la ubicación exacta de la motocicleta desde el celular.
- Bloqueo y desbloqueo remoto del encendido: se puede inmovilizar la motocicleta de forma remota.
- Alertas de velocidad personalizables: los usuarios pueden establecer límites de velocidad y recibir notificaciones en tiempo real cuando estos son superados.
- Historial de recorridos y eventos: la plataforma registra trayectos, encendidos, apagados y zonas de circulación.
- Monitoreo especializado 24/7: el centro de comando y control de Ituran opera de manera permanente con personal experto en análisis de riesgo y atención de incidentes.
- Alerta por jamming; tecnología avanzada capaz de detectar inhibidores de señal utilizados por delincuentes. Ante esta situación, el sistema activa un modo preventivo que apaga la motocicleta, genera alertas inmediatas al centro de monitoreo y notifica al usuario.