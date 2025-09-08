Previsora crece 12 % y supera ampliamente al mercado asegurador colombiano en el primer semestre 2025

Previsora, compañía de seguros, presentó su balance de gestión a junio de 2025, en el que destacó un crecimiento del 12 % en comparación con el año anterior, consolidándose como la aseguradora número uno de seguros generales en Colombia. Mientras el mercado en su conjunto avanzó apenas un 1,7 %, la compañía logró fortalecer su participación de mercado al 12 %.
De acuerdo con lo informado por el presidente Ramón Angarita, al cierre del primer semestre de 2025 registró un sobre ejecución de ventas de $80.281 millones, con un cumplimiento del presupuesto al 107 %. La utilidad alcanzó los $111.179 millones, superando en 318 % la meta trazada para el periodo, mientras que el Ebitda llegó a $221.764 millones, más del doble de lo proyectado.
En materia de rentabilidad, el ROE se ubicó en 26,3 %, frente a un promedio de 7,9 % estimado. En cuanto al portafolio de inversiones, la rentabilidad fue de 9,14 % y las inversiones con criterios ASG ascendieron a $203.366 millones, un aumento frente a los $190.244 millones reportados en 2024.
El índice de siniestralidad se ubicó en 71,2 % y el índice combinado en 96,4 %, cifras que reflejan un mejor desempeño que el promedio de la industria, cuyo índice combinado se mantiene en 99 %.
Innovación y sostenibilidad en Previsora Seguros
La compañía resaltó el otorgamiento del Sello de Oro de Sostenibilidad de Icontec, convirtiéndose en la única aseguradora en obtener este reconocimiento. Además, reportó avances en voluntariado corporativo, programas de proveedores sostenibles y la incorporación de estándares internacionales como NIIF S1, S2 y TNFD.
En innovación, Previsora implementó mejoras tecnológicas como la actualización de 30 notas técnicas en cumplimiento de la regulación, la adopción de un nuevo servicio de seguridad informática y el despliegue de herramientas analíticas.
En materia de gestión laboral, Previsora Seguros destinó más de $32.755 millones en beneficios para trabajadores convencionados, incluidos créditos educativos, hipotecarios, auxilios de salud y pólizas.
Así las cosas, Previsora proyecta como principales desafíos para el cierre de 2025 y 2026 la implementación de la NIIF 17, la adquisición e integración de un nuevo ERP financiero, el fortalecimiento de la gestión de riesgos, así como mantener o mejorar la calificación AA+ con perspectiva positiva otorgada por Fitch Ratings.