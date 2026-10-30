La Junta Directiva de Previsora Seguros eligió a Angelamaría Sánchez Acosta como nueva presidenta de la compañía estatal, cargo desde el que estará al frente de las operaciones y estrategias empresariales de la aseguradora.
La designación fue conocida por Caracol Radio. Sánchez Acosta cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector financiero, especialmente en áreas como banca privada, inversiones, gestión patrimonial y transformación empresarial.
La nueva presidenta es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Economía de la misma institución. Además, realizó estudios en gestión estratégica para la alta gerencia y operación bursátil.
A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos en entidades como Colfondos, Porvenir, ARCA Capital Investments e InterBolsa. En estas organizaciones ha trabajado en la dirección de equipos comerciales, la administración de portafolios de inversión, la atención de clientes de banca privada y el desarrollo de estrategias de negocio.
Su perfil también destaca experiencia en procesos de transformación empresarial y financiera, así como en la incorporación de tecnología y análisis de datos para mejorar los procesos de las organizaciones.
Con su llegada a la presidencia, Sánchez Acosta tendrá a su cargo la dirección de la compañía, la definición de sus estrategias y la supervisión de sus operaciones. Entre sus responsabilidades estarán orientar el crecimiento del negocio, fortalecer sus servicios y garantizar el cumplimiento de sus compromisos con los asegurados.
Previsora S.A. es una compañía de seguros vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que la Nación tiene participación mayoritaria. Su portafolio incluye productos para personas, empresas y entidades públicas, entre ellos seguros de vehículos, hogar, vida, accidentes y protección de bienes del Estado.